Bătaia dintre Prodanca și Reghe, sub lupa profilerului FBI Mihaela Brooks: „Ea încă are sentimente”. Diferența dintre impresară și Corina Caciuc

Profilerul FBI Mihaela Brooks a analizat, în exclusivitate pentru FANATIK, imaginile bătăii dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Psihologul i-a descris pe cei doi protagoniști ai momentului în presa din România observând felul în care au interacționat unul cu celălalt în fața vilei din Snagov a impresarei.

Dialog cu profilerul FBI Mihaela Brooks, despre Prodanca și Reghe

Profilerul FBI a declarat că arată multe frustrări acumulate, iar atitudinea Anei durere, căci în opinia Mihaelei Brooks, aceasta încă nu a trecut peste faptul că a fost înșelată cu Corina Caciuc.

Vă redăm mai jos dialogul purtat de FANATIK cu psihologul criminalist Mihaela Brooks!

-Cum i-ați descrie, pe scurt, din perspectiva de profiler, pe Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf strict dacă vă raportați la imaginile șocante apărute cu cei doi?

De la bun început, vă spun că el are nevoie de ajutor. Amândoi au, dar el este într-o situație mai delicată. La el s-au adunat multe frustrări.

Din câte am înțeles, el nici nu mai câștigă cât câștiga, deci avem o primă frustrare care vine pe plan profesional. Apoi, trece printr-un divorț care nu are cum să nu te afecteze emoțional, chiar dacă el acum are o altă familie. El e împărțit ca frustrare între mai multe categorii. Cât despre Ana, chiar dacă are momente de vulnerabilitate, cum le avem cu toții, este o femeie care nu stă să fie bătută. Se și vede că se apără. Părerea mea este că ea încă ține la el sau nu s-a obișnuit încă ideii că a fost înșelată.

„Ana încă are sentimente pentru el”; „Felul în care își ține mâna l-am mai observat la Putin”

-Cum v-ați putut da seama că Ana încă se gândește la Reghecampf doar din imaginile șocante cu cei doi?

Cadența ritmului în care pășeau cei doi arată că Ana încă are sentimente pentru el. Și el, și ea au încercat să țină pasul unul cu celălalt. La un moment dat, Ana este cea care ține pasul cu el, apoi el, cu mâinile la spate, extrem de nervos.

-Dacă la Ana ați reușit să observați că e o femeie rănită, ce relevanță are poziția corporală a lui Laurențiu și faptul că ținea mâinile la spate?

Din ce am văzut, felul în care își ținea mâinile până să ajungă la bătaie arată frustrare. El avea un telefon în mână și cu cealaltă mână își freca încheietura de la palmă. El avea unde să își țină telefonul, în buzunar. Asta arăta o stare de nervozitate. El în continuare voia să arate că este mare, să pară mare. Felul în care își ține mâna l-am mai observat la Vladimir Putin. El ține mâna la fel când vrea să fie în control.

„Pare să nu fie prima dată când e lovită”

-Revenim puțin la Ana. Ea a reacționat imediat după ce a fost împinsă de Laurențiu Reghecampf și lovită, așa cum se poate vedea și în imagini. Asta ce denotă?

Faptul că a răspuns imediat și că nu a fost șocată că a fost lovită mie îmi arată că nu e prima oară când se întâmplă asta. Ea pare obișnuită cu situația. Pare să nu fie prima dată când e lovită. Nu a avut acel șoc, firesc pentru orice persoană.

-Vi s-a părut Ana mai deschisă spre înțelegere în discuția dinaintea bătăii cu Reghecampf sau credeți că l-a întărâtat?

Indiferent ce i-ar fi arătat, înțeleg că i-a arătat niște știri apărute despre ei și a încercat să îi spună să se oprească… Aici nu știu exact ce a fost, nu am urmărit ce s-a întâmplat înainte de acea filmare. Nu există scuză pentru el să lovească o femeie. Mi-am dat seama, pe lângă că Ana are în continuare sentimente pentru el, faptul că a fost mai mult o iubire din partea ei. Totuși, el a lovit-o pe mama copilului lor.

Corina Caciuc, în pericol cu Reghecampf? Profilerul explică: „E mai permsiviă”

-Văzându-l cum nu și-a dorit nimeni, niciodată, să-l vadă pe Reghecampf, ce ne puteți spune despre noua sa parteneră, Corina Caciuc? Credeți că va recidiva?

Există o diferență de personalitate între Ana și Corina. Nu am observat-o foarte bine pe Corina ca să îmi dau seama de anumite nuanțe, dar din ce am văzut în fotografii, ea pare mai permisivă cu el. E mai docilă decât Ana. Nu e ca Ana.

-Este Reghecampf genul de bărbat care din cauza frustrărilor ar da doar în femei sau credeți că și-ar putea descărca nervii pe oricine?

Nu are legătură. Are foarte multe frustrări acumulate și nu cred că ar ține cont de sexul persoanei cu care ar avea ceva de împărțit. Gândiți-vă ce presupune pentru el inclusiv faptul că are un copil atât de mic ). Chiar dacă e un eveniment fericit, e ca și cum ar luat-o de la zero, la vârsta lui. S-au adunat mai multe bagaje.

-Ce sfat le-ați da celor doi ca să își revină emoțional? Ce ar trebuie să facă de acum încolo?

El trebuie să își rezolve frustrările, despre care v-am zis. Și ea are nevoie de ajutor terapeutic. Ana nu a depășit faptul că este o femeie înșelată, dar nu vorbim doar despre partea fizică. E sentimentul că a fost înșelată. Trebuie să accepte asta până în măduva oaselor.