Bătaie în avion. Un tânăr dezbrăcat a luat la pumni un alt pasager. Video

Incident grav la mare înălțime într-o cursă aeriană din Asia. Între doi pasageri aflați la bordul unei companii din Bangladesh a izbucnit un conflict care s-a încheiat cu pumni.

Pe canalele de social media au apărut imagini cu doi pasageri aflați într-o luptă fizică, într-un avion Boeing 777 al Biman Bangladesh Airlines. .

În clipul apărut pe Twitter se observă în primă fază un tânăr fără cămașă. Aflat în picioare pe culoarul din avion, acesta lovește un alt pasager care este așezat.

Potrivit site-ului , bărbatul așezat îl plesnește inițial pe atacator, iar acesta din urmă începe să îl lovească cu pumnii.

După câteva secunde în care ”livrează” o serie de pumni asemenea unui boxer, tânărul agresor este oprit. Ceilalți pasageri din avion au intervenit și au încercat să îl calmeze.

Acest incident a fost consemnat într-o cursă Boeing 777 a celor de la Biman Bangladesh. Ruta zborului, data și ora acestui incident rămân necunoscute.

Astfel de incidente cum a fost cel petrecut în zborul Biman Bangladesh Arlines sunt destul de des întâlnite în Asia.

În mai 2022, la bordul aceleiași companii, o altă luptă a izbucnit între o femeie și un bărbat.

Și mai recent, în ultima săptămână din decembrie, un alt videoclip similar celui din Bangladesh a devenit viral pe internet.

O altă filmare dintr-un zbor Thai Smile Airways (n.r. companie din Thailanda) aflat pe ruta Bangkok – Kolkata a arătat alți doi .

La acea dată, conflictul a fost unul mult mai tensionat, întrucât în avion s-a declanșat o bătaie generală, cu mai mulți pasageri implicați.

Not many smiles on this flight at all !

On a serious note, an aircraft is possibly the worst place ever to get into an altercation with someone.

Hope these nincompoops were arrested on arrival and dealt with by the authorities.

— VT-VLO (@Vinamralongani)