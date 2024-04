Bernd Storck, revoltat după Sepsi – Farul 1-1: „Golul lui Oroian nu trebuia anulat, nu a fost niciun fault“

Cele două formații, Sepsi OSK și Farul Constanța, . Rezultatul nu avantajează pe nimeni, ci le menține tot mai departe de cupele europene, în cazul unor rezultate nefavorabile.

Două goluri anulate pe nedrept, conform lui Storck

Neamțul a discutat despre partida cu Farul, unde a spus că este mulțumit per-total de elevii săi. De asemenea, Storck a spus că Sepsi OSK merită victoria, având în vedere cele două goluri anulate de brigada arbitrilor.

„Vreau să-mi felicit echipa pentru o primă repriză foarte bună, fantastică. Golul lui Oroian nu trebuia anulat, nu a fost niciun fault. A fost o centrare perfectă, am revăzut faza de câteva ori.

Trebuie să spun că e foarte dificil pentru VAR să ia o decizie, dar totuși am revăzut și eu faza de câteva ori, depinde din ce unghi privești. Am făcut un joc fantastic per total, chiar dacă am comis și câteva greșeli.“, a spus germanul după partida cu Farul.

Florin Ștefan, un mister pentru Bernd Storck

Bernd Storck s-a declarat uluit de ceea ce a făcut Florin Ștefan în minutul 78. Fundașul stânga al lui Sepsi i-a păsat direct lui Louis Munteanu, care a trimis în bară și le-a furat victoria coechipierilor.

“Florin Ștefan jucase excelent până la acea fază (n.r. – minutul 78). Nu-mi dau seama ce a fost în capul lui, jucase foarte bine înainte, dar a avut mici probleme la acea fază.

Sunt mulțumit de echipa mea, dar rezultatul clar nu-mi convine. Echipa a dat totul pentru a câștiga, dar n-a fost să fie, vedem săptămâna viitoare cu Rapid cum va fi. E dificil când nu câștigi meciuri, suntem la multe puncte distanță de echipele din față, e greu când vezi diferența, dar trebuie să ne concentrăm în continuare”, a declarat Bernd Storck, post-partidă.

Jucătorii lui Sepsi, front comun împotriva arbitrajului

, care le-a anulat două goluri. Oroian a fost mai rezervat în declarații: „Din punctul meu de vedere, trebuie să respectăm decizia golului anulat.“.

Dumitrescu a spus că un gol a fost valabil, iar Ștefănescu consideră că ambele au fost valabile, plus cel al Farului trebuia anulat.

“Am avut timp să revăd faza. Se vede că am capul în față, este și piciorul lui Popescu, dacă va uitați mai atent. Nu știu, la golul meu nu sunt așa convins, dar la Oroian este gol. A fost gol clar, nu ai cum să dai fault acolo.“, a declarat Andres Dumitrescu.

„Nu știu dacă a fost offside (n.r. la golul anulat al lui Dumitrescu), la Oroian nu știu dacă a fost fault. Per total am fost dezavantajați, până la urmă rămâne rezultatul care nu ne mulțumește deloc.“, a spus Marius Ștefănescu, după partida cu Farul.