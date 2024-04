Jucătorii lui Sepsi pun tunurile pe arbitraj după egalul cu Farul: „A fost gol clar, nu ai cum să dai fault acolo!“

Sepsi OSK și Farul Constanța , pe stadionul din Covasna. Scorul nu avantajează nicio echipă, care se țin departe de locurile pentru cupele europene, anihilându-se reciproc.

Darius Oroian, rezervat în declarații

Darius Oroian a apărut la conferința de presă post-partidă, însă a fost rezervat. Fundașul covasnean a vorbit mai mult despre partidă și mai puțin despre golul anulat. Tânărul de 20 de ani a spus că trebuie respectată decizia arbitrilor.

ADVERTISEMENT

„Este și jocul psihic în această situație. Este fotbal, trebuia să continuăm. După prestație merităm cele trei puncte. Știam că este un meci foarte important, ca orice alt meci din play-off. S-a văzut în jocul nostru că voiam să câștigăm, dar din păcate am câștigat doar un punct.

Ne focusăm pe celelalte meciuri să câștigăm mai multe puncte. A fost un meci cu o atmosferă bună, mulțumim suporterilor. Au fost alături din primul în ultimul minut. Din punctul meu de vedere, trebuie să respectăm decizia golului anulat.“, a spus Darius Oroian, post-partidă.

ADVERTISEMENT

Andres Dumitrescu, tranșant cu privire la golul anulat pentru fault

Andres Dumitrescu a fost mai tranșant, spunând că golul anulat pentru faultul lui Oroian asupra lui Ganea este valid.

Am avut timp să revăd faza. Se vede că am capul în față, este și piciorul lui Popescu, dacă va uitați mai atent. Nu știu, la golul meu nu sunt așa convins, dar la Oroian este gol. A fost gol clar, nu ai cum să dai fault acolo.”

ADVERTISEMENT

S-a dus cu piciorul spre minge și Ganea a căzut fără să îl împingă. El a dat cu piciorul în minge. Nu critic arbitrajul, dar e imposibil să ne anulezi un gol perfect valabil. Este clar gol.“, a spus Andres Dumitrescu despre golurile anulate.

Marius Ștefănescu a lansat tunurile pe arbitraj

Marius Ștefănescu a fost extrem de dur cu arbitrii din partida de astăzi. Mijlocașul a spus că o astfel de manieră de arbitraj îi va dezavantaja în lupta pentru cupele europene, fiind malițioase.

ADVERTISEMENT

De asemenea, , a spus că și golul Farului este de contestat: „Cred că primul gol al lor, fault la mine la jumate, domnul arbitru a zis că nu se da fault la o asemenea ținere, dar după meci poate vede reluările.“, a spus Marius Ștefănescu post-partidă.

Marius Ștefănescu a discutat și despre cele două goluri anulate: „Nu știu dacă a fost offside (n.r. la golul anulat al lui Dumitrescu), la Oroian nu știu dacă a fost fault. Per total am fost dezavantajați, până la urmă rămâne rezultatul care nu ne multuemste deloc.“

Mijlocașul lui Sepsi a ieșit accidentat în această partida și a spus că arbitrajul a fost părtinitor: “Când am marcat golul de 1-1 am simțit ceva la șold și am zis mai bine să între cineva mai pregătit bine, proaspăt, care poate face diferența. [..] O să ne batem în continuare, să vedem ce vom obține. Cu asemenea arbitraje, nu cred că avem nicio șansă.“