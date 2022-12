Bianca Brad, amintiri din perioada în care era manechin. Cum a ajuns pe podium

Actrița în vârstă de 52 de ani are foarte multe amintiri din perioada în care era manechin. a povestit cum a ajuns pe podium, precizând că nu a fost una dintre fetele regretatei creatoare de modă Zina Dumitrescu.

Bianca Brad, dezvăluiri despre vremea în care lucra ca manechin. Când a defilat pentru prima dată

Bianca Brad a avut prima apariție pe podiumul de modă la vârstă de numai 17 ani, când s-a îndrăgostit iremediabil de această meserie frumoasă. ”Microbul” i-a intrat în suflet la fel de mult ca televiziunea și filmul.

În urmă cu 35 de ani vedeta venea de acasă cu trusa de machiaj și se coafa singură pentru că nu era nimeni să le ajute pe manechine înainte de a defila. În plus, modelul aducea ciorapi, curele și alte accesorii.

„Prima mea prezentare de fapt a fost o intrare foarte scurtă. Am înlocuit o manechină la Casa Venus. Eu nu am lucrat la Casa Venus, nu am una din fetele doamnei Zina, dar atunci am intrat pentru că avea nevoie și am ajutat.

Însă, prima mea apariție a fost la scurt timp după aceea, când am fost la CAER, la Sibiu, era o prezentare uriașă, cu reprezentanți din țările membre CAER (nr. URSS, Germania de Est, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria și România) și eram foarte emoționată.

M-am uitat la casete ulterior, mergeam ca un băț, dreaptă, și degetul arătător din mâna dreaptă era ca o țepușă, toată emoția era acolo strânsă, dar m-am descurcat bine. Am prins din mers, am învățat să mă machiez din mers.

Când am început aveam doar un strugurel (n.r. balsam pentru buze) pe care îl foloseam și pe buze și pe pomeți. E o lume frumoasă”, a mărturisit Bianca Brad pentru .

Bianca Brad, despre calitățile unui manechin

Bianca Brad a discutat și despre calitățile unui manechin, care contrar așteptărilor nu sunt strict legate de înălțime și greutate. spune că în perioada comunistă casele de modă căutau fete cu ureche muzicală și ritm.

Mai mult decât atât, în urmă cu peste 30 de ani era foarte important să aibă ”lipici” la public, să placă tuturor, să transmită ceva și să aibă carismă. A învățat din mers să defileze, fără să ia lecții din acest punct de vedere.