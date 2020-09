Bianca Comănici de la Puterea dragostei a dezvăluit secretele de frumusețe pe care voiau să le știe toate fanele – Video

Bianca Comănici de la Puterea dragostei i-a impresionat pe telespectatorii reality-show-ului de la Kanal D, unde s-a cuplat cu Livian Pop, cu frumusețea ei, însă ce trucuri ascunde bruneta?

Bianca Comănici de la Puterea dragostei a dezvăluit secretele frumuseții sale

Mulți au observat că vedeta a recurs la mici intervenții estetice, iar unele dintre ele par destul de evidente, mai ales la buze.

Bianca a vrut să le sară în ajutor fetelor și doamnelor care o urmăresc pe vlogul ei de pe Youtube și le-a dezvăluit câteva dintre trucurile ei de frumusețe.

Fosta iubită a lui Livian a explicat cum se machiază și la ce e cel mai tare atentă atunci când vrea să aibă un chip perfect, mai ales dacă se pregătește de o ieșire în oraș sau participă la un eveniment cu ștaif.

Ce greșeli fac femeile des când se machiază

Vedeta le recomandă fetelor să aplice tușul fără să închidă ochii și să renunțe la a-și face sprâncenele într-o oglindă mică, printre alte sfaturi.

„Legat de machiajul feței: după ce vă aplicați fondul de ten, aplicați anticearcănul sub ochi, iar după asta nu puneți pudră de fixare. Luați iluminator pe pensulă, dar nu udați pensula.

Am auzit de treaba asta, dar lasă pete pe fețe și nu are rost. Aplicați iluminatorul înainte de a-l fixa cu pudra. Nu o să se mai vadă prăfos și garantez pentru trucul ăsta pe care l-am învățat de când am terminat cursul de make-up.

Trecem la următorul truc. Dacă vreți să aveți buzele hidratate, aplicați luciu înainte de a vă pune la somn. Dimineața vă veți trezi cu buzele hidratate. Nu e același rezultat ca și cum ați bea multă apă, dar ele trebuie hidratate și la exterior, nu doar la interior”, sunt câteva dintre sfaturile Biancăi.

Urmărește în videoclipul de mai jos cele 10 trucuri pe care le recomandă câștigătoarea celui de-al doilea sezon al show-ului Puterea dragostei.

