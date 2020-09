Bianca Comănici, în lacrimi. Fosta câștigătoare de la Puterea Dragostei a reacționat dur față de Livian, chiar de ziua ei

Bianca Comănici, fosta câștigătoare de la Puterea Dragostei, sezonul doi, a fost invitată în platoul emisiunii prezentate de Cornelia Ionescu, unde a reacționat dur față de Livian, fostul partener de viață, cu toate că mai are sentimente.

Frumoasa brunetă este supărată pe fostul partener de viață, mărturisind că a aflat despre despărțirea dintre ea și Livian din platoul unei emisiuni TV. Fosta concurentă de la Kanal D a izbucnit în lacrimi când a vorbit de relația pe care a avut-o cu fiul lui Nelson Mondialu.

Mai mult decât atât, Bianca Comănici are în continuare sentimente pentru fostul iubit, în ciuda faptului că acesta are o nouă relație și urmează să se întoarcă în casa Puterea Dragostei cât mai curând. Și nu singur, ci cu Florentina Nicol, actuala cucerire.

Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, supărată pe fostul iubit, Livian

„Am evitat să vorbesc despre subiectul acesta, nu pentru că nu am avut persoanele potrivite, au fost multe persoane lângă mine care și-ar dorit să mă deschid, însă nu pot.

Oricât aș vorbi tot rămân acolo cu gândul și mă întorc mereu la gândul ăla, dar simt că la un moment dat o să se termine. E cu regret acum”, a mărturisit fosta iubită a lui Livian la „Totul despre Puterea Dragostei by Cornelia Ionescu”.

Întrebată cum a reacționat când Livian a pus capăt relației cu Bianca Comănici, fosta câștigătoare de la Kanal D a povestit că a aflat de pe micile ecrane. Frumoasa brunetă a declarat că are momente când vorbește cu inima despre vechea relație, dar și perioade în care vorbește cu capul.

Brunetei nu-i vine nici în clipa de față să creadă că nu mai formează un cuplu cu Livian, tânărul pe care l-a cunoscut în casa show-ului de la Kanal D. Din păcate, relația lor nu a rezistat după terminarea filmărilor de la sezonul doi, însă au reușit să rămână prieteni.

„Am aflat despre depărțire exact de la Wowbiz, iar atunci când a început să spună nu știam ce va spune și eram un pic confuză. Nu știam care era varianta lui pentru că ne certasem zilele acelea și nu mi-a răspuns.

Îmi spunea că este totul ok, că nu este nicio problemă între noi. Eu tot insistam să îmi spună dacă are ceva pe suflet, dar îmi zicea că e bine. Am văzut că a venit la mine…”, a completat bruneta, vizibil emoționată de mărturisirea făcută.

Câștigătoarea primelor două sezoane „Puterea Dragostei” a mărturisit că-l iubește în continuare pe Livian, bărbatul existând în inima ei chiar și acum. Bianca Comănici regretă că a pierdut un om pe care l-ar fi iubit necondiționat.