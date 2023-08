Bianca Drăgușanu, dezamăgită de România: ”Aceleași gagici, care își schimbă rochiile”

Bianca Drăgușanu, mai sinceră ca niciodată. Frumoasa vedeta a dezvăluit secretele domnișoarelor care sunt nelipsite de la cluburile de fițe de pe litoral. În plus, blondina a mai povestit în exclusivitate pentru FANATIK și care a fost țara care a dezamăgit-o profund.

Bianca Drăgușanu, dependentă de baterii: “Are 2 kilograme, îmi rupe mânerul genții”

Prezentatoarea tv a declarat că una dintre marile sale slăbiciuni sunt…bateriile portabile. Asta deoarece are mai mereu telefonul descărcat, pentru că își face non stop poze. În plus, vedeta nu pleacă niciodată în vacanțe fără autobronzant. Vă gândeați că a Biancăi este de la bronz natural sau solar? Ei bine, nu. Blondina se ferește de soare cât de mult poate.

“Eu am o categorie întreagă de baterii portabile pentru telefon. Abia aștept să apară Iphone 15, pentru că am înțeles că ține bateria mai mult. Am fost la mall și m-am pus pe o listă de așteptare, pentru că vreau să îl iau. Eu îmi fac zeci de mii de poze și mi se termină foarte repede bateria.

Am o valiză întreagă de baterii. Am o baterie care cântărește 2 kilograme, mi se rupe mânerul de la geantă. Mereu trebuie să am cremă cu factor de protecție la mine. Autobronzant, pentru că eu nu stau la soare, mă dau doar cu autobronzant.

Trebuie să am și protecție solară pentru păr, măști hidratante pentru păr. Întotdeauna am șlapi la mine și adidași. Adidașii nu-mi lipsesc niciodată nici din mașină.

Viața mea e doar în adidași, tocurile sunt doar de formă, de poză, la evenimente. Sunt tot timpul cu pungi, cu genți, la mine în mașină e dulap”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.

Bianca Drăgușanu nu exclude varianta plecării din țară: “Nu știi unde te poartă viața”

Iubita lui Gabi Bădălău și-a cumpărat un apartament în locația sa favorită, Dubai. Chiar dacă ea spune că este extrem de fericită în România, nu exclude varianta mutării definitive. În plus, vedeta a dezvăluit că în țară se plictisește, la party-uri vede aceleași fețe. Iar apropo de domnițele din lumea bună, Bianca a avut ceva de adăugat.

“Destinația mea preferată este Dubai, de asta mi-am și cumpărat un apartament acolo. Apartamentul este gata, dar nu l-am văzut încă fizic. Nu exclud varianta de a mă muta acolo. Dar eu cel mai bine mă simt aici, acasă, unde am afacerea, prietenii, familia, unde am totul. Asta ar presupune să încep o altă viață cu totul, dacă aș decide să mă mut. Dar nici nu exclud, că nu știi unde te poartă viața.

Eu sunt foarte mulțumită de viața pe care o am aici, sunt chiar foarte fericită. Am fost și la noi la mare, am mers la petreceri. Problema e că vezi aceleași fete, care schimbă hainele între ele.

Sunt aceleași gagici, care își schimbă rochiile între ele. Nu e un lucru rău, nu le judec. Dar spre exemplu, eu nu am reușit să ajung când a fost White Party, dar cu siguranță nu am pierdut nimic, ”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

America, dezamăgire mare pentru Bianca Drăgușanu: “Nu sunt câini cu covrigi în coadă”

Vedeta ne-a spus că una dintre țările care au dezamăgit-o a fost chiar “țara tuturor posibilităților”. Cu toate că mulți doar visează să ajungă pe tărâmurile Statelor Unite, Bianca a spus că nu s-ar mai întoarce acolo niciodată. Mai mult decât atât, prezentatoarea a povestit și care a fost lucrul care a dezamăgit-o cel mai mult.

“Eu am fost în toate locurile unde mi-am dorit. Nu a existat o țară sau un loc unde să îmi doresc să ajung și să nu pot. Chiar dacă erau departe, am fost și în Tokyo și în America, de vreo 4 ori. În America nu m-aș mai duce, pentru că nu e nimic deosebit, nu sunt câini cu covrigi în coadă. Am fost foarte dezamăgită de fântânile Bellagio din Las Vegas.

Deși au fost primele, nici nu se compară cu cele din Dubai. Cel mai frumos loc de pe planetă mi se pare Maldive. Chiar dacă e drumul lung și faci escală, dacă zbori cu business e ok, ajungi odihnit. E foarte frumos acolo. Eu am fost atât de norocoasă și oriunde mi-am dorit să ajung, am ajuns. Sinceră să fiu, nu m-aș mai duce niciodată în Sri Lanka, după experiența Asia Express. Foametea, sărăcia, totul, nu m-aș mai duce”, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.