Giulia Nahmany face milioane dintr-o afacere ținută ”la secret”: ”Se vede prima fază”

Giulia Nahmany investește bani grei într-un proiect de anvergură. Actrița își construiește un întreg cartier, într-o zonă preferată de lumea bună a Capitalei. Proiectul este unul în care vedeta are mare încredere și se dedică total acestei idei, ale cărei rezultate deja se văd. În exclusivitate pentru FANATIK, blondina ne-a spus totul despre afacerile sale, dar și despre proiectele de viitor.

Giulia Nahmany, afacere de zile mari în Corbeanca

Celebra actriță are planuri importante pentru viitor. A investit în domeniul imobiliarelor și construiește un cartier de case în Corbeanca. Proiectul este unul grandios și deja primele 11 case au fost ridicate. Dar vedeta mai are și alte planuri mărețe pentru următorii ani, pe care le-a împărtășit cu noi.

ADVERTISEMENT

“Am un proiect foarte mare la care lucrez, pe partea de imobiliare. Vreau să construiesc un cartier în Corbeanca. Îmi ocupă foarte mult timp acest proiect. Este ceva extraordinar ce am reușit să facem până acum. Se vede prima fază a proiectul, primele 11 case. Proiectul are în total 53 de case.

Presupun că în următorii doi ani va fi finalizat totul. Mereu am avut încredere în imobiliare. Vreau să îmi cresc și platforma mea, care este pentru femei, cu conținut inspirațional.

ADVERTISEMENT

Am planuri și pe partea cinematografică. Pregătesc un nou film, va fi o comedie romantică. Acum suntem în ultima parte de scenariu, este foarte frumos.

Pe viitor aș vrea să scot gama mea de produse de wellness. Am acest lucru în minte de ceva vreme, dar nu știu când o să am timp și pentru asta. Eu niciodată nu am stat, mereu mi-a plăcut să fac lucruri. Am acest spirit creator în mine. Vreau să mai scriu încă o carte, am și asta în plan”, a declarat Giulia Nahmany pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Care este cel mai mare vis al celebrei actrițe: “Am ales să fiu cu familia mea”

Vedeta a mărturisit că are un vis care nu s-a îndeplinit încă. Visul are legătură cu industria cinematografiei, iar motivul pentru care nu s-a împlinit este pentru că actrița . Cu toate acestea, Giulia spune că toate vor veni la momentul oportun.

“Am un vis care îmi doresc să se îndeplinească, dar știu că la un moment dat, când va fi cazul, se va îndeplini. Nu e vorba că nu s-a îndeplinit pentru că nu a fost posibil, ci pentru că am făcut eu anumite alegeri. Eu practic am avut ocazia să fiu mai mult timp în Los Angeles și să fac parte din anumite producții.

Dar asta ar fi însemnat să nu fiu alături de familia mea. Atunci eu am făcut alegerea de a fi cu familia și să rămân în România. Sunt convinsă că atunci când va fi momentul potrivit, oportunitățile vor veni din nou. Asta în ceea ce privește jucatul în niște producții mari, internaționale.

ADVERTISEMENT

Asta nu înseamnă că nu am jucat în filme internaționale, pentru că am jucat. Dar de fiecare dată parcă ne dorim mai mult. E vorba despre a exprima creativitatea și talentul nostru. Mai ales atunci când simțim că avem ceva de oferit publicului”, a mai spus vedeta.

Obiectele fără de care Giulia Nahmany nu rezistă în vacanță

Actrița nu pleacă niciodată în vacanțe fără produsele de care are nevoie. Indiferent de situație, următoarele obiecte nu îi lipsesc vedetei din bagaj sub nicio formă.

“Eu atunci când plec în vacanță, am câteva obiecte la care nu pot renunța sub nicio formă. Orice ar fi, trebuie să am la mine ochelari de soare și parfum. Întotdeauna iau aceste lucruri cu mine, în geantă. De asemenea, , sunt anumite suplimente pe care le iau mereu.

Îmi iau și cremă cu factor de protecție, pentru că am pielea foarte sensibilă. Apa termală e nelipsită, pentru că îmi hidratează pielea. Bineînțeles și ceva pentru buze, care să mi le hidrateze, un lipgloss. Pot să nu am fond de ten, sau nimic. Dar trebuie să am neapărat un bronzer la mine”, a adăugat Giulia Nahmany.

Giulia Nahmany: “Aș fi vrut să fac și facultatea de teatru”

Când vine vorba despre schimbări din trecut, Giulia Nahmany nu ar schimba ceva anume. Dimpotrivă, actrița spune că ar adăuga unele lucruri. Cum ar fi facultatea de teatru, pe care și-a dorit să o facă atunci când studia la Londra. Chiar dacă pe parcurs a învățat tainele teatrului, blondina spune că ar fi vrut să facă în paralel și facultatea.

“Dacă aș putea să dau timpul înapoi, nu aș schimba neapărat ceva, dar aș mai adăuga. Atunci când eram la Londra, la facultate și învățam economie, aș fi făcut încă o facultate.

Aș fi vrut să fac facultatea de teatru în paralel. Nu aș fi renunțat la prima facultate, ci aș fi făcut una extra. Asta nu înseamnă că în timp nu am mai învățat teatru, dar dacă vorbim de momente în viață, acela era momentul”, a mai declarat actrița pentru FANATIK.