Biletul zilei la pariuri, marți, 30 aprilie 2024. Câștig de 429 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din optimile de finală ale ATP Madrid, în care evoluează doi dintre pretendenții la marele trofeu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,29 la Betano și așteptăm un profit grandios.

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Francisco Cerundolo – Alexander Zverev. Neamțul se află în revenire după grava accidentare de anul trecut și este în căutarea primului său trofeu din 2024.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Jan-Lennard Struff – Carlos Alcaraz. Ibericul este departe de forma arătată în anii precedenți, în ciuda .

Cotă de 2,25 de la Cerundolo – Zverev pentru biletul zilei

A trecut aproape un an de la operația pe care a suferit-o tenismenul german, iar acesta a început să urce pas cu pas spre vârful ierarhie, dar primul titlu din acest an se lasă așteptat în ciuda jocului solid pe care acesta îl arată în multe momente.

De partea cealaltă, argentinianul vin după momente extrem de dificile în acest an, în care s-a impus doar în 9 meciuri. Cerundolo, , este încrezător că sezonul de zgură va fi mult mai benefic.

Însă este clar că Zverev nu este dispus să facă nici cel mai mic pas în spate în drumul său spre primul trofeu din 2024. În aceste condiții, am ales pronosticul ”2 solist și sub 20,5 game-uri”, pentru că și cota de 2,25 oferită de Betano este foarte tentantă.

Game-urile de la Struff – Alcaraz aduc o cotă de 1,91

Ibericul de 20 de ani are de partea sa toate avantajele posibile. Este mult mai bine cotat, are un talent incredibil, joacă pe teren propriu, este un specialist al zgurei și are motivația de a reveni pe locul 1 în clasamentul ATP.

Departe de a fi fanul suprafeței de la Madrid, germanul de 34 își trăiește a doua tinerețe în circuit și forma bună din acest an îl face un adversar periculos. În plus, Struff este plin de încredere după ce s-a impus la Munchen.

Alcaraz are prima șansă la victorie, însă cu siguranță va trebui să muncească din greu pentru a răzbate în disputa cu veteranul german. La acest meci vom miza pe varianta ”total game-uri: peste 21,5”, care are la Betano o cotă de 1,91.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 429 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2,25 pentru pronosticul ”2 solist și sub 20,5 game-uri” în meciul Francisco Cerundolo – Alexander Zverev și o cotă de 1,91 pentru ”total game-uri: peste 21,5” la Jan-Lennard Struff – Carlos Alcaraz, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,29. Numai bună pentru un câștig de 429 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.