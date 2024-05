Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 4 mai. Combinații pentru un câștig de peste 580 de lei

Chiar dacă e Sâmbăta Paștelui, fotbalul din Europa nu se oprește. Campionatele de top se apropie de final, lupta la titlu, cupele europene sau retrogradare devine din ce în ce mai încinsă, iar meciurile cu miză sunt la tot pasul. Dintre ele, am selectat și noi două pentru biletul zilei la pariuri, am obținut o cotă totală de 5,83 de la UNIBET și am putea fi mai bogați cu peste 580 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Combinații de cotă 2,35 de la Manchester City – Wolverhampton pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 4 mai, la pariuri cu Este vorba despre Manchester City – Wolverhampton, care va începe la ora 19:30 și va putea fi urmărit în direct de microbiștii români pe canalele Prima Sport 3, Digi Sport 3 și Orange Sport 3.

ADVERTISEMENT

În luptă la baionetă cu Arsenal pentru câștigarea unui nou titlu, trupa lui Guardiola nu-și permite niciun pas greșit. Mai ales că iar câștigarea campionatului ar face ca sezonul să fie salvat in extremis. Plus că mai e și finala Cupei, contra rivalului local Manchester United…

Din fericire pentru „cetățeni”, Wolverhampton nu mai are nicio așteptare de la această ediție a Premier League, stă liniștită undeva pe la mijlocul clasamentului, astfel că nu ar avea motive să se întrebuințeze prea mult pe „Etihad”. Și, prin urmare, ne așteptăm la un forcing ofensiv al gazdelor, așa cum ne-au obișnuit în ultimele partide de campionat, unde au 5 victorii consecutive și, atenție!, 19 goluri marcate.

ADVERTISEMENT

De aceea, și propunerea noastră pentru biletul zilei la pariuri merge în această direcție. Și ne-am oprit asupra unui combo de trei pronosticuri, care la UNIBET are o frumoasă cotă de 2,35: „1 pauză/1 final + peste 2,5 goluri Manchester City + peste 6,5 cornere Manchester City”.

Girona – Barcelona contribuie cu o cotă de 2,48 pe biletul zilei la pariuri

Tot la 19:30 va avea fluierul de start și Girona – Barcelona, cea de-a doua noastră alegere pentru biletul zilei la pariuri. Meciul contează pentru etapa 34 din La Liga și va fi transmis pe micile ecrane de posturile Prima Sport 2, Digi Sport 2 și Orange Sport 2.

ADVERTISEMENT

Este o adevărată finală pentru locul 2, catalanii având un ușor avantaj, a se traduce prin două puncte în plus, în fața revelației campionatului. Și nu-și pot permite să-l piardă, deci trebuie să obțină cel puțin un egal. În caz contrar, sezonul ar fi compromis total. Pentru că

Girona, în schimb, nu are nimic de pierdut și speră că ar putea da marea lovitură. Mai ales că vine și cu un ascendent moral asupra Barcelonei, în fața căreia a obținut o victorie și un egal în ultimele două întâlniri directe. Iar de data aceasta aliat îi va fi și terenul propriu, unde a înregistrat 9 victorii și un egal în ultimele 10 partide.

ADVERTISEMENT

Dar, cu orgoliul rănit, Barcelona nu vrea să se facă din nou de râs. Ar fi prea mult… De aceea, vom miza pe catalani și vom alege un nou combo de trei pronosticuri, cu o cotă de 2,48 la UNIBET: „șansă dublă X2 + ambele marchează + peste 2,5 goluri”.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 580 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la UNIBET o cotă de 2,35 pentru combinația „1 pauză/1 final + peste 2,5 goluri Manchester City + peste 6,5 cornere Manchester City” în meciul Manchester City – Wolverhampton și o cotă de 2,48 pentru combinația „șansă dublă X2 + ambele marchează + peste 2,5 goluri” la Girona – Barcelona, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,83. Numai bună pentru un câștig de peste 580 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.