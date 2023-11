Boala care îi dă bătăi de cap lui Theo Rose. Iubita lui Anghel Damian trece zilnic prin momente dificile

În ultima vreme, Theo Rose a avut programul mai încărcat ca niciodată. Artista abia mai face față tuturor proiectelor și nu este de mirare că a ajuns la capătul puterilor. Copleșită de tot ce i se întâmplă, iubita lui Anghel Damian a recunoscut că suferă de o afecțiune gravă.

Theo Rose suferă de burnout

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Munca și talentul ei nu au rămas nerăsplătite, așa că proiectele mărețe au venit pe bandă rulantă pentru ea.

Imediat după ce a început să fie vizibilă pe plan muzical, vedeta a început să primească din ce în ce mai multe propuneri de colaborări. În prezent, este jurată la ”Vocea României”, dar și actriță în serialul produs de iubitul ei, ”Clanul”.

Toate acestea, la care se adaugă multe alte proiecte online și campanii publicitare au adus-o pe artistă la capătul puterilor. Chiar ea a recunoscut asta pe social media, acolo unde a spus că suferă de burnout.

și abia dacă le mai face față. Timpul ei a devenit din ce în ce mai limitat și simte că, la un moment dat, o să cedeze.

Anul acesta, , ceea ce înseamnă că prioritățile ei s-au schimbat. Micuțul Sasha Ioan are nevoie de ea mai mult ca niciodată, așa că artista trebuie să se împartă în mii de direcții.

Rolul de mămică a copleșit-o pe iubita lui Anghel Damian

Theo Rose a ales să vorbească despre problemele ei din ultima vreme și cu cei care o urmăresc în online. Comunitatea ei de fani este ca o a doua familie, așa că artista a ales să nu aibă secrete față de ei.

Iubita lui Anghel Damian a povestit, în linii mari că se confruntă cu burnout-ul de o vreme bună. Inițial, nu a acordat importanță acestei probleme și a crezut că este o simplă stare de oboseală.

Însă, pe măsură ce timpul trecea, jurata de la ”Vocea României” și-a dat seama că lucrurile sunt mult mai serioase. Abia dacă se mai putea concentra la ceea ce avea de făcut și simțea că nimic nu o poate ajuta să se focuseze.

”Bournout… Here I come! Nu sunt bine. Tot zic că am obosit, dar nu sunt în stare să schimb nimic. Corpul și mintea mea sunt în Piața Constituției și se revoltă. Cred că trebuie să fug în altă țară ca politicienii”, a spus artista pe social media.

Mai în glumă, mai în serios, Theo Rose crede că pentru vindecarea ei ar fi bună și o vacanță. Artista nu a mai plecat nicăieri anul acesta, iar asta din cauza faptului că nu se poate despărți de micuțul ei.