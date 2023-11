Momentul de la Vocea României care a făcut-o pe Theo Rose să plângă: „Tu habar nu ai”

Theo Rose trece prin tot felul de stări de când este în postura de antrenor în emisiunea Vocea României. În ediția de vineri, 24 noiembrie 2023 a show-ului, artista a fost martora unui moment care a făcut-o să plângă.

Theo Rose, în lacrimi la Vocea României

Antrenorii de la Vocea României au fost emoționați de duetul pe care Leon Mureșan, Alexandra Sîrghi și Marinică Burcea l-au avut în ediția de vineri, 24 noiembrie 2023, a emisiunii.

ADVERTISEMENT

Leon Mureșan a urcat primul pe scenă și a interpretat piesa I Can’t Dance. După el a urmat Alexandra Sîrgi, cu melodia Bang Bang, iar ultima prestație i-a aparținut concurentului Marinică Burcea.

Acesta a interpretat piesa The Show Must Go On, cu care i-a lăsat pe Theo Rose și pe Horia Brenciu în lacrimi. Aceștia nu și-au stăpâni emoțiile atunci când a fost nevoie să comenteze prestația.

ADVERTISEMENT

„Îmi place mult de tine, mult! Tu habar nu ai câte poți să faci în viața asta și sunt convinsă că, dacă aici nu te-ai descurcat tot timpul la nivelul maxim la care te-ai putea descurca, e pentru că tu, până acum, nu ai fost obișnuit să speri la foarte mult, dar eu cred că, de azi înainte, ar trebui să înveți!”, a spus Theo Rose cu lacrimi în ochi.

„Toți trei v-ați descurcat senzațional! Marinică, dragă, tu ești băiatul nostru. Vei fi mereu băiatul nostru”, aa firmat și Horia Brenciu, conform . Dar cu toate acestea, cei doi au ales să meargă în etapa live-urilor cu Alexandra Sîrghi.

ADVERTISEMENT

Nu este prima dată când artista plânge în emisiune

De altfel, nu este prima dată când Theo Rose plânge în emisiunea Vocea României. Artista a mai făcut-o și în trecut, datorită care au trecut prin fața sa, dar și a discuțiilor contradictorii cu colegii săi de platou.

Sezonul acesta, Theo Rose a avut un moment sensibil în care vorbele Irinei Rimes au făcut-o să plângă. Atunci când i-a spus unei concurente că-i face plăcere să vadă oameni din „lumea ei”, colega sa i-a oferit o replică usturătoare. „Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie?”.

ADVERTISEMENT

Momentul a fost urmat de un întreg scandal. Fanii au sărit în apărarea lui Theo Rose, . „Haideți să ne înțelegem, pentru că încep să apară din ce în ce mai multe materiale pe rețele de socializare. Și de obicei e ok, tu ignori, dar de data asta este foarte greu să ignori toate mesajele de: ‘moldoveancă’, ‘scârbă’, ‘proastă’, ‘du-te la tine acasă’, ‘marș, ia mâinile de pe valorile noastre’…

Nu. Asta trebuie să se oprească! ‘Ce cauți tu la noi, în țara noastră? Du-te și fă muzică elevată la tine’ – astea sunt jigniri. Să asociezi pe cineva cu un gen muzical nu este o jignire”, a spus Irina Rimes la momentul respectiv, în mediul online.