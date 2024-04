În numai câteva săptămâni, Rapid a reuşit să parcugă cu viteză de TGV distanţa de la „locul 2 e primul care pierde”, la „locul 6 e primul care se salvează de la retrogradare”. După ce sezonul trecut Rapidul a cumpărat la supra-preţ un loc 5 (îndeplinind totuşi obiectivul oficial), sezonul acesta, câteva milioane mai târziu, plus un an de experienţă şi experienţe, Rapidul reuşeşte cel mai probabil să repete performanţa sezonului trecut. Cu alte cuvinte, cele mai scumpe salvări de la retrogradare din fotbalul romanesc.

Bogdan Baratky, analiză dură după Rapid – Universitatea Craiova 1-2: „Karma a vorbit. Ba nu…a urlat”

Paradoxal, clubul cel mai performant în a atrage venituri nu reuşeşte să bifeze măcar acceptabilul în domeniul principal de activitate – fotbalul. Paradoxal? Sau explicabil? Performanţa sportivă cere 3 ingrediente: bani, cunoaşterea fenomenului şi oameni pricepuţi care să creeze strategia şi să o execute. Primul ingredient a existat din belşug; aparent, problema a fost la celelalte două. Adică la cele care aduc ştiinţa de a cheltui banii eficient.

ADVERTISEMENT

În doar jumătate de playoff clubul a ratat obiectivul sportiv, dar a eşecul e mult, mult mai amplu şi mai profund. Pentru că au dispărut în proces emulaţia, entuziasmul şi încrederea. Veniturile record au venit în acest sezon tocmai datorită acestor factori: emulaţie, entuziasm, încredere. Suporterul rapidist a cumpărat „proiecţiile” optimiste, a avut încredere in promisiuni şi a susţinut necondiţionat. În tribună, cu vocea şi prezenţa, dar şi cu buzunarul. Cot la cot cu acţionarul şi cu sponsorii. Clubul s-a urcat abil pe acest val de entuziasm şi l-a valorificat. În doar jumătate de playoff suporterul rapidist a inţeles că „regele e gol”, iar promisiunile optimiste s-au transformat in iluzii deşarte. Când arăţi spre „un club important al Europei de Est”, dar te lupţi în realitate pentru locul 5 în Superliga, pierzi cel mai important lucru pe care un club de fotbal îl deţine: încrederea suporterilor.

Când dezamăgirea ucide încrederea

Draga clubule…suporterul rapidist e poate cel mai încercat suporter de fotbal din Romania…nivelul său de suportabilitate în suferinţă e greu de egalat. Dar ce ai reuşit tu, clubule, sezonul acesta, e mai greu de suportat decât suferinţa. Tu, clubule, ai dezamăgit. Ai creat iluzia mai binelui…şi nu ai transformat-o în realitate în ciuda abundenţei mijloacelor…iar asta e reţeta dezamăgirii. Încrederea nu dispare din suferinţă, ci din dezamagire.

ADVERTISEMENT

Poţi recupera încrederea? Sigur că da! Prin reacţie. Reacţie rapida. Asta își doreşte suporterul să vadă. Am greşit, dar reacţionăm şi reparăm. Craiova, CFR, cluburi aflate în clasament deasupra Rapidului par să fi înţeles asta. Rapid, dupa 1 punct in 7 meciuri, nu ştie încotro s-o apuce. Acum, când orice club serios işi pregăteşte strategia pentru sezonul viitor, Rapid nu şi-a pus încă ordine in gânduri: continuă pe mâna echipei de management care două sezoane la rând, indiferent de investiţii, ratează Cupa şi “joacă” în zona locurilor 4-6, sau schimbă la acest nivel? Şi dacă schimbă, când o face? ? Adică schimbăm după ceas, sau când simţim şi vedem că ceva nu funcţionează? Schimbarea după ceas nu aduce încredere. Iar a discuta despre antrenor înainte de a decide pe mâna cui dăm strategia sezonului urmator, e tot necâştigător. Antrenorul e decizia echipei de management sportiv…asta e ordinea operaţiilor.

Red Bull Salzburg de Giulești

Reinterpretat, modelul austriac a adus în teren la Ovidiu atât Grigore, cât și Drăghia. Astăzi, am salutat cu toții un prim semn de normalitate: Pentru că, nu-i așa, dacă tot pierdem, măcar să câștigăm. Să câștigăm jucători pentru sezonul viitor.

Ungureanu – Braun, Săpunaru, Iacob, Onea – Kait, Oaidă – Funsho, Papeau, Krasniqi – Rrahmani. Aceasta este formula aleasă de Lobonț; clasicul 4-2-3-1, cu Papeau mijlocaș ofensiv, și Krasniqi mutat in stânga. Pe ideea “unde ai dat tu, Ermal, randament la Rapid? Randament și goluri, desigur…” “În dreapta”. “Ei bine, azi joci in stânga!”

ADVERTISEMENT

Dacă la Ovidiu Petrila și Krasniqi au mai făcut schimb de locuri, astăzi “Krasniqi în stânga” a fost obsesia serii. Iar kosovarul a răsplătit încrederea și inspirația antrenorului cu cel mai slab și dezlânat meci al său la Rapid. A avut și ghinion Lobonț cu evoluția lui Ermal, pentru că astfel a devenit extrem de vizbil faptul că băiatul a terminat meciul in teren. Cel mai probabil, un efect secundar al înlocuirii de la Ovidiu. Cel mai bun mod de a evita scenele in public e să nu le provoci.

Astăzi, Lobonț a evitat să-l schimbe pe Krasniqi, a evitat să schimbe în minutul 60, însă a făcut concurență neloială jocului din iarbă cu propriul joc de scenă de la marginea terenului și 3 schimbări în 13 minute. Așa cum titra pagina oficială a clubului, astăzi Rapid a jucat prima dintre cele 4 finale ale finalului de sezon. Nu e clar ce se intamplă după cele 4 finale (probabil ne calificam în vreo semifinală), însă e clar că importanța meciului i-a ținut pe tușa până la final pe cei 5 juniori care au exersat modelul Red Bull Salzburg pe bancă – Cepoi, El Sawi, Gheorghe, Bădescu si Cîrjan.

ADVERTISEMENT

Altfel, aceleași impresii ca și după meciul de la Craiova. A câștigat și astăzi Universitatea, dar nu pentru că a fost mai buna. Când omul care iese in evidența la olteni e Crețu (un fotbalist absolut respectabil, fără doar și poate) și când oaspeții trec de maxim 3 ori centrul terenului in repriza a doua lucrurile sunt clare. Când egalezi în minutul 77 și adversarul refuză jocul o repriza intreagă, zeii fotbalului bagă mingea in poartă pentru tine, chiar daca jocul tău e definiția miscării browniene si exemplifică perfect teoria haosului. Dar karma a urlat în minutul 96, doar-doar o auzi-o cineva.

Deși, temerea mea este că schimbarea la Rapid va fi ca schimbarea lui Krasniqi din epoca Lobonț – din dreapta-n stânga.