Bogdan de la Vorbește Lumea, momente critice în carieră: “Nu sunt luat în serios”

Bogdan Ciudoiu, simpaticul și carismaticul co-prezentator de la Vorbește Lumea, ne spune cum a debutat în radio și care este cea mai mare pasiune a lui.

Bogdan de la Vorbește Lumea va conduce un monopost de Formula 1 pe circuitul de la Abu Dhabi

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Bogdan Ciudoiu, co-prezentatorul de la Vorbește Lumea, își aduce aminte de cele mai mari bâlbe care i-au scăpat în direct.

Mărturisește că, trezit la 5.30 în fiecare dimineață, nu se simte, chiar zilnic, plin de forță, dar că alături de Lili Sandu și Shurubel se sime un om norocos. Vedeta Pro Tv ne spune cum și-a cucerit soția și cum va conduce un monopost de Formulă 1 pe traseul de la Abu Dhabi.

Bogdan de la Vorbește Lumea: ”Am intrat în direct și am câștigat un electrocasnic”

De când a apărut pasiunea pentru radio? Cum a fost primul direct din viața ta, cât de tare te-ai bâlbâit?

-Pasiunea pentru radio a venit, cred, fără să-mi dau seama, când eram un puștan, pe la 12 ani. Ascultam matinal radio în fiecare zi și eram fascinat de , în anii 2000. Am intrat în direct și am câștigat un electrocasnic. M-a fascinat, mi-a plăcut foarte mult.

Nu m-am gândit niciodată că o să fac radio, până în liceu, când PRO FM a avut o idee foarte interesantă, de stație de radio acolo. Am devenit DJ în liceu și ulterior am continuat și am făcut emisiuni la radio. M-am îndrăgostit iremediabil.

Primul live a fost cel făcut în liceu, iar la nivel național, prin 2010 și a fost ceva foarte dificil. Mi-am simțit mâinile reci, a fost foarte greu și 100% m-am bâlbâit. Nu știu dacă s-a înțeles exact ceea ce voiam să zic, dar mă bucur că am dat înainte, am reușit să mă adun. Ca orice, cu mult exercițiu, ajungi să faci chestia asta din ce în ce mai bine.

Cât de ușoară sau dificilă a fost trecerea de la radio la televiziune?

-În tot acest timp am fost curios de ceea ce înseamnă televiziune. Când am avut prima dată șansa să fac trecerea, prin 2014, am simțit instantaneu că sunt în mediul meu. Primul live la TV și prima emisiune cu adevărat importantă a venit în toamna lui 2021, la Pro Tv, alături de Shurubel și de Adela.

Sunt lucruri diferite între radio și televiziune, dar ambele sunt distractive. M-am regăsit foarte rapid în programul de la Pro Tv și sunt onorat să fac parte din emisiunea asta și-n acest moment. Se fac trei ani, la vară, și nu-mi vine să cred ce repede au trecut.

“Mă simt norocos”

Apropo de asta, cum te simți alături de Lili Sandu și Shurubel?

Bogdan de la Vorbește Lumea: -Mă simt norocos să fac parte din această emisiune. Am în fiecare zi ceva nou de învățat. Cum funcționează o emisiune la nivel profesionist, ce înseamnă o regie, o redacție care lucrează la foc automat pentru fiecare ediție. Am învățat ce fac operatorii, regizorii de platou, oamenii de sunet, lumini. E o echipă impresionantă în spate, și Shurubel sunt niște parteneri fantastici. Cuvântul e, clar, norocos.

Și când sună ceasul la ora 5.30 dimineața?

-Aș minți dacă aș zice că mereu mă simt cu bateriile încărcate, se întâmplă de multe ori să pornesc greu motorul. Mă repliez însă rapid și mă încarc în drumul spre radio, știind că o să ajung și o să mă distrez alături de Drăcea, Bianca, Ralu, colega care a rămas gravidă și este în concediul de creștere copil, dar mai ales alături de ascultători. E o gașcă frumoasă în fiecare zi, de la ora 7:00, și simt energia lor.

Îți mai aduci aminte o întâmplare de neuitat, din timpul unui direct?

-În fiecare zi mi se demonstrează că sunt lucruri noi care se pot întâmpla în direct. Am căzut cu scaunul, am încercat să învăț pași de dans și nu am vrut să văd înregistrările pentru că nu m-aș putea privi făcând asta. Am stâlcit nume, am făcut tot ce se putea face.

Ce e e important e că mi-am demonstrat, cu fiecare întâmplare ieșită din comun, că e un lucru bun când se întâmplă astfel de lucruri. Live-ul presupune să poți să revii din absolut orice situație și să mergi mai departe, iar asta e o lecție importantă în viață, nu doar în televiziune.

Bogdan de la Vorbește Lumea: “Am simțit că nu sunt luat în serios”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Nu pot să spun că am avut momente cu adevărat grele. Mă simt destul de norocos pe partea asta. Văd în jurul meu povești, de la alții, care mă destabiliează, așa că sunt norocos. Momentele grele au venit în legătură cu decizii de carieră, cu momente în care am simțit că nu sunt luat în serios și că trebuie să muncesc mai mult pentru a demonstra că pot. Am învățat din aceste momente grele să le gestionez corect și să le transform în carburant pentru mai departe. Cred că se aplică și momentelor de alt fel din viață. Când e greu, trebuie să găsești puterea să mergi mai departe și să transformi totul în motivație.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Am petrecut mare parte din copilărie pe bicicletă. Mergeam pentru meditații din Aviației până-n Berceni. A fost o copilărie trăită la bloc, cu fotbal în marea parte a zilei.

Ca toți copiii făceam tot felul de prostii, dar eram cu siguranță copilul care ieșea primul afară și intra ultimul în casă. Mi-era greu și să fac pauza de mâncat, iar somnul la prânz mi se părea o pierdere de timp… mă rog, atunci. Acum apreciez altfel somnul la prânz.

Ai fost mai mult băiatul mamei sau al tatei?

-Cred că băiatul mamei. Cel puțin până într-un punct când a început să răsară bărbatul din mine și am ieșit de după piciorul ei.

”Gafele au venit din prea multă sinceritate”

Îți mai aduci aminte care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut-o într-o relație?

-Nu am făcut nenorociri, nu am fost genul ăla. Sunt foarte cuminte în mod normal. Sunt un om care respectă paradigma, dar cred că gafele au venit din prea multă sinceritate.

Cum ai cunoscut-o pe soția ta, Alecsandra? Cât de mult ți-a luat să o cucerești?

-Am cunoscut-o la facultate, în 2007, când am început. Era colegă de grupă cu mine. Pe durata facultății, deși mi se părea o tipă mișto, eram fiecare în alte relații. Lucrurile au început după ce s-a terminat Facultatea, chiar la un an distanță sau doi, în 2012.

Noi vorbeam sporadic, dar la un moment dat eram cu o tipă într-un mall și am pornit un mesaj de nicăieri de la Alecsandra. Îmi spunea să nu mai vin cu altă fată în cartierul ei. Întâmplător, era în Mall și m-a văzut. Am vorbit… și am ajuns împreună.

Bogdan Ciudoiu, un tată relaxat: “Eu am împins copilul să încerce trăsnăi”

Aveți o fetiță minunată, pe Natalia. Cum este tatăl Bogdan? Panicat, relaxat?

-Tatăl este foarte relaxat când e vorba de prostii de făcut afară. Eu am scos roțile ajutătoare când Alecsandra credea că e devreme, eu am împins copilul să încerce trăsăi. Sunt foarte încordat când vine vorba de școală, cât de conștientă e că trebuie să învețe.

Cum arată o zi din viața voastră când sunteți toți acasă?

-De regulă ne adunăm toți acasă după ce termină fetița școala și after-ul, adică în jur de 15:30. Natalia are multă treabă să se joace, iar eu și Alecsandra să urmărim anumite seriale împreună. Vine și momentul de joacă împreună.

Zilele trecute, am fost în subteran să se dea cu rolele că afară bătea vântul tare. Și obligatoriu, seara, citim. Trecem prin niște cărți fantastice. Acum citim Harry Potter și a văzut că primul volum are 370 de pagini, iar pentru un copil pare un număr imposibil. Am ajuns la 230, a intrat atât de tare în poveste și este fascinată.

Cum e soțul Bogdan? Speli, gătești, dai cu aspiratorul?

-Eu sunt cel care pune vasele în mașina de spălat, spăl și chiuveta după, o las curată. Iar apoi lucrurile sunt împărțite. Când vine vorba de haine, Alecsandra este șefa. Și de asemenea, cu gătitul.

Bogdan Ciudoiu, un împătimit al vitezei: “Sunt obsedat de racing”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Sunt obsedat de racing, iubesc circuitele, iubesc asfaltul, îmi place viteza, dar pe circuit. Am avut ocazia să o fac și pe 2 și pe 4 roți. La început de mai plec în Abu Dhabi pe circuitul de Formula 1, să conduc un monopost, cu echipament 100% de cursă. Cred că este cea mai importantă latură a vieții mele pe care probabil nu o expun atât de mult precât ar trebui. Mă gândeam să expun un proiect online în care să arăt ce se întâmplă în viața mea. Asta plus analize legate de ce se întâmplă în Formula 1 pentru că sunt foarte mare fan și urmăresc sportul ăsta de mai bine de 10 ani. Poate o să fac ceva și pe zona asta pentru că mă pasionează foarte tare.