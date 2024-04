Lili Sandu, vedeta ProTv, dezvăluiri despre Silviu Țolu! Ce spune prezentatoarea Vorbește Lumea despre bărbați

Lili Sandu, frumoasa prezentatoare de la ProTV, recunoaște că nu are regrete în viață. Lili Sandu declară că Silviu Țolu, soțul ei, nu știa toate detaliile vieții ei când a cunoscut-o, iar asta a fost foarte bine.

Lili Sandu de la Vorbește Lumea vorbește despre relația cu soțul ei

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, frumoasa Lili Sandu de la Vorbește Lumea face dezvăluiri exclusive despre viața ei alături de Silviu Țolu. Aflăm ce a însemnat pentru ea perioada Școlii Vedetelor și cum a făcut față Americii, atunci când a decis să-și încerce norocul peste ocean. Lili Sandu vorbește despre cele mai grele momente pe care le-a trăit și ne spune de ce a ajuns să nu mai regrete nimic din ce i s-a întâmplat.

Lili Sandu despre Școala Vedetelor: “Nu voi uita niciodată”

Ce îți mai aduci aminte din perioada Școlii Vedetelor? Cu cine ai legat prietenii pe viată?

-A fost o perioadă importantă din cariera mea și nu voi uita niciodată că am avut ocazia să o trăiesc. De-a lungul anilor, am realizat câte lucruri am învățat și cum acea etapă a construit la adultul de astăzi.

În cadrul acelui proiect am cunoscut numeroase persoane publice, alături de care astăzi mă regăsesc în proiecte sau alături de care particip la evenimente comune. Chiar dacă poate nu mai povestim, Școala Vedetelor ne rămâne în suflet ca un element care ne apropie și așa va fi mereu.

În anul 2009 ai plecat în America, ai vrut să devii actriță. Cum a fost perioada aceea, cu bune dar si cu rele?

-Cred că așa este viața, cu bune și cu rele. Iar eu sunt genul de persoană care nu are deloc regrete. Anii care au trecut mi-au arătat că tot ceea ce am trăit a fost o lecție, a fost un moment bifat pe harta mea pe care a trebuit să-l iau ca atare și din care mi-am luat câte o învățătură.

Așa a fost și cu perioada petrecută în America. Este o bucățică din sufletul meu pe care am lăsat-o acolo și pe care o regăsesc cu drag când am ocazia să ajung în acele locuri. Sunt oameni pe care i-am cunoscut și care și-au lăsat amprenta asupra sufletului meu.

Lili Sandu nu are regrete: “Dumnezeu mi le-a luat”

Cum era Lili Sandu in 1995 și cum este Lili cea de azi, mamă, soție si prezentatoare tv? Ce simți că ai câștigat și ce a pierdut în toți acești ani?

-Lili de astăzi este o persoană matură, care știe ce vrea și care a învățat să accepte viața așa cum este. Am alături de mine un bărbat cu pasiuni comune, alături de care îmi construiesc o viață frumoasă. Sunt o mamă fericită care zâmbește când își aude copilul râzând și, fiind fericită, sunt și împlinită pe plan profesional.

Nu am pierdut nimic. , înseamnă că nu-mi trebuiau sau nu-mi aduceau nimic în plus. Așa îmi place să cred și asta mă ajută să merg mai departe, indiferent de context.

A existat un moment când răutatea și invidia celor din jur te-au determinat să vrei să renunți la lumina reflectoarelor?

-Sună foarte dur atunci când punem problema așa. Și nu-mi stă în caracter să privesc lucrurile din acest unghi. Au fost mulți ani în care nu am fost sub lumina reflectoarelor și nu pot să spun că a fost atât de rău. Dar îmi place ceea ce fac și sunt fericită atunci când îi simt pe cei de aproape alături de mine.

Profesional, când ai fost cea mai fericită și când cea mai dezamăgită?

-Sunt extrem de fericită în prezent. Și de asta mă bucur atât de tare de ceea ce trăiesc. Am un job minunat, o echipă de vis și sunt aproape de telespectatori în fiecare zi, de la 10:30, live. Ce-mi pot dori mai mult? Cea mai dezamăgită? Sunt , dar v-am spus deja , mi-am luat lecțiile și nu le mai privesc la fel de negru ca-n trecut.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Am avut o copilărie frumoasă și eu am fost un copil absolut normal, care a știut să se bucure de fiecare lucru. Iar aici includem și mici nebunii, așa cum le spui tu.

“Mi-a fost greu când am început să prezint Vorbește Lumea”

Cum este mama Lili Sandu? Mai panicată, mai relaxată?

-Sunt o mamă atentă, nu aș vrea să spun panicată. Mi-a fost greu când am început să prezint Vorbește Lumea, spre exemplu, deoarece nu mai eram alături de TJ în fiecare zi. Nici nu aveam acces la telefon non stop să fiu cu ochii pe fiecare mesaj primit. Dar acum m-am relaxat și știu că totul este în regulă sau se poate rezolva.

Ce ai învățat, până acum, de la băiețelul tău Thomas Jay?

-Învăț în fiecare zi ceva de la el și asta știu că poate spune orice mamă, dacă știe să deschidă ochii și să-și privească copilul. Am învățat să mă bucur mai mult, să mă joc și să nu uit să las deoparte această bucurie sinceră. Am descoperit, încă o dată, ce frumoasă e viața… și cred că asta acoperă totul!

Ai devenit mamă după vârsta de 40 de ani și știu că nu ți-a fost ușor. Când ți-ai dat seama că ești în mijlocul unei depresii și cum ai reușit să depășești momentul critic?

-A fost o perioadă dificilă, despre care am vorbit la acel moment. Nu aș vrea să mă reîntorc la acele zile, la acele gânduri. Acum aleg să privesc la ceea ce am descoperit despre mine și cât de important a fost în maturizarea mea. În plus, iată, am un copil superb. Deci totul a meritat la maximum.

Lili Sandu vorbește despre soțul ei: “Nu avea toate detaliile vieții mele”

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Silviu? Știa cine ești?

-Ne-am cunoscut în Istanbul, eu eram acolo cu o prietenă, el lucra. Probabil mulți ar spune că așa a fost destinul. Am aflat după că știa despre mine că am fost cântăreață și actriță, dar nu avea toate detaliile vieții mele. Și asta mă bucură. Cred că a fost mai bine așa pentru amândoi.

Ce ai gândit atunci când l-ai vazut pentru prima dată?

-Evident că am fost atrasă de el, dar am simțit și că , care gândește sănătos și alături de care m-am simțit bine să petrec timp. Uneori stăm și ne punem multe întrebări, dacă să continuăm să ne vedem cu cineva, dacă să-i răspundem la mesaje și așa mai departe. Eu mi-am dat voie să cred și să văd ce iese. Și uite ce bine am făcut.

Care a fost cel mai greu moment de cuplu pe care l-ați trecut împreună?

-Consider că în fiecare cuplu apar anumite discuții, însă dacă există iubire și comunicare, nimic nu este imposibil. Așa că nu aș vrea să mă gândesc că a fost un moment mai greu decât altul. Cred că au fost etape de maturizare în doi.

Cum reușiți să aplanați conflictele, inerente într-o familie? Cine cedează primul?

-Vorbim. Mult și deschis. Așa le aplanăm și așa învățăm să nu mai avem discuții pornind de la aceleași motive, cu altă ocazie.

”Se vede și partea mai puțin glamour”

Ce nu știe lumea despre tine si ai vrea să spui azi?

-Cred că, de-a lungul anilor, telespectatorii m-au cunoscut suficient de bine. Și le-am arătat cam tot ce se putea din viața mea. Dacă mai au curiozități să mă urmărească pe conturile mele de social media, unde se vede și partea mai puțin glamour.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Nu, nu a existat deoarece am învățat să o gestionez, având în vedere expunerea pe care am primit-o de când eram mică.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Probabil că a contat, da. Dar vreau să cred că am reușit prin toți anii de muncă să arăt că ce fac și pasiunea pe care o am pentru domeniu mă definesc.

Arăți fabulos. Ce faci pentru asta?

-Îți mulțumesc tare mult, ești o drăguță! Da, fac sport, mănânc cu atenție renunț la multe lucruri. Voi ați văzut ce ne gătesc invitații, zi de zi, la emisiune?

“Șapte ani am fost vegană”

Există, totuși, vreun viciu alimentar la care nu poti renunța?

-Greu de zis. Șapte ani am fost vegană, iar acum am un stil echilibrat de a mânca. Deci nu aș vorbi doar despre un singur aliment, nu.

Cum merge emisiunea? Cum te simți alături de Bogdan și Shurubel?

-Merge foarte bine și sunt recunoscătoare în fiecare zi când primim cifrele de audiență. Mă bucur din suflet că oamenii de acasă simt cât de bine ne înțelegem noi și cât de frumoasă este relația de prietenie pe care am construit-o.