Bogdan Iancu se dezbracă din nou, în filmul The perfect escape: „Am fost aruncat în stradă, gol”

Bogdan Iancu revine pe marile ecrane, de data asta în filmul „The perfect escape”, regizat de Cristina Jacob. Tânărul care s-a remarcat în producția „Oh, Ramona!” pentru scena în care a alergat dezbrăcat pe stradă își va da jos hainele și în filmul care va apărea pe 17 februarie 2023 în cinematografe, spre deliciul fanelor!

Bogdan Iancu se dezbracă din nou, în „The perfect escape”, după ce a defilat în costumul lui Adam și în „Oh, Ramona”

Unul din cei doi actori români care joacă în (celălalt este George Piștereanu, în rolul unui taximetrist) a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre personajul său, Sebastian, și peripețiile de la filmări.

În ce măsură te regăsești în rolul tău și ce poți să ne spui despre personajul pe care îl interpretezi în „The perfect escape”?

– Sebastian e un băiat de vârsta mea, este român și e foarte pasionat de muzică. Evident, și mie îmi place muzica, dar nu sunt un muzician, la fel ca el. Am putut să mă apropii foarte mult de personaj fiindcă avem o pasiune artistică în comun: mie îmi place actoria, lui muzica.

Începi să devii tot mai cunoscut. Te-ai gândit vreodată că ți se va urca la cap celebritatea?

– Sincer, nu. Eu sunt în industria asta de foarte mult timp…

„Intrând în industria asta de la o vârstă mică, nu simt că o să mi se urce faima la cap”

Ai jucat și în „Ho, ho, ho”, parcă…

– Da, primul meu film a fost cel de Crăciun, în care am jucat cu Ștefan Bănică Junior, cu , Alina Chivulescu. Aia a fost o producție mare, produsă de MediaPro. Intrând în industria asta și cunoscând oameni de la o vârstă mică, aveam 9 ani atunci, am înțeles destul de repede care-i treaba. Nu simt că o să mi se urce faima la cap. Cred că am trecut de faza asta, deși am 23 de ani. Tind să cred că am niște experiență și nu simt că ar putea vreodată să mă ia valul.

E greu să fii actor?

– Ușor nu e, dar comparativ cu alte meserii, cea de actor este ușoară. Nu sunt miner, deci cred că ar fi mai greu să fiu miner, dacă mă raportez la o astfel de meserie, nu e chiar așa complicat ce fac eu.

Actorul, despre obstacolele meseriei sale: „E o competiție foarte mare”

În mină poți întâlni tot felul de obstacole. În actorie care ar fi acelea?

– Sunt foarte multe. Eu mă uit și la colegii mei… Eu am făcut trei ani de UNATC, acum sunt la master și, în industria asta, între actori, dar și în alte departamente, e o competiție foarte mare. Ai nevoie să fii bun, dar și să știi să te expui, să cunoști oameni. Îți trebui un gram de noroc. Din punctul ăsta de vedere sunt foarte privilegiat. Am avut posibilitatea să cunosc anumiți oameni, am un head start în fața colegilor de vârsta mea. Pot fi și obstacole în jucarea rolurilor. Unele funcționează, altele nu. Altele te chinuie sau îți vin foarte simplu.

Există vreun personaj pe care nu ai apucat să îl joci și ți-ai dori?

– Hmm, aș vrea să fiu un super-erou, nu știu exact care. Când o să vină vreun personaj complet diferit față de ce am făcut, cred că o să-mi dau seama.

Pentru scena în care e dezbrăcat în zăpadă a tras patru duble: „A fost foarte greu”

Prin ce peripeții ai trecut la filmările de la „The perfect escape”? Am înțeles că ai filmat dezbrăcat în zăpadă!

– În a doua producție cu Cristina Jacob, am fost aruncat în stradă, gol. În „Oh, Ramona” am o secvență în care trebuia să alerg pe autostradă, în frig, și aveam doar o șosetă acolo… Înțelegi (n.r.: râde). Ar mai fi o întâmplare de la filmări, dar e prea 18+, nu pot să o spun. În scena din „The perfect escape” nu sunt total dezbrăcat, însă. A fost foarte greu, în primul rând pentru că era ger, noi filmând în munți… Am tras prea multe duble, dar a ieșit bine.

Ai tras duble la scenele respective pentru că ești pudic sau de ce?

– Nu am treabă cu asta. Sunt foarte deschis din punctul ăsta de vedere. Am tras duble dezbrăcat din motive obiective. Ba au fost probleme tehnice, ba au mai apărut nu știu ce inconveniente. Au fost patru duble, de fapt, dar la ce am fost expus, în frigul ăla, mi s-au părut multe, cred că era suficientă una.

Fratele său, exemplu de curaj nebun: „Fratele meu a sărit cu parașuta și a zis că e foarte tare”

Ce alte pasiuni mai ai în afară de actorie?

– Îmi place foarte mult să dansez, fac dans contemporan. Nu fac asta de mic, dar am descoperit destul de recent, în rest, chestii clasice. Îmi place să citesc, îmi place să mă uit la filme.

Dar la capitolul nebunii sau, să le zicem, acte mai curajoase, ce ai fi dispus să încerci?

– Mi-ar plăcea să fac bungee-jumping, de exemplu, de ce nu? Fratele meu, acum nu mai știu cât timp, a sărit cu parașuta și a zis că e foarte tare. Aș vrea să fac și asta la un moment dat.

Bogdan e foarte critic cu el însuși: „Sunt groaznic”

Cum reacționezi când te vezi jucând? Îți place să te uiți la tine? Ești critic?

– Da, sunt foarte rău, foarte critic. Sunt groaznic, mă rog, nu mi se pare că sunt chiar groaznic, mă și alint acum, dar mă uit și… Uite, noi vedem de obicei rezultatul final la un an, căci se lucrează mult la o producție, și când te vezi după un an, evident că ai vrea să schimbi anumite lucruri. Într-un an simt că mă dezvolt ca actor și îmi dau seama unde aș fi făcut mai bine, unde aș fi schimbat ceva. Sigur că mă autoflagelez eu și e foarte nașpa pentru mine și pentru mintea mea, dar e important că realizez că e un semn că evoluez. În momentul în care o să văd un film și o să zic, da, mă, am jucat foarte bine în filmul ăsta, cred că mi s-a terminat cariera.

De ce ar trebui să vină oamenii să vadă filmul ăsta, dincolo de faptul că te dezbraci?

– Un punct forte cred că e diversitatea distribuției. Fiind un film despre relații, despre oameni, de fapt, și despre iubire lumea o să fie atrasă de la bun început. Sunt oameni diverși, toate vârstele, toate etniile, genurile, toate rasele… Când ai un film care include diversitate o să atragă lumea. Simt că lumea o să rezoneze. Și eu și prieteni de-ai mei când au văzut filmul s-au regăsit în câte un personaj, nu doar în ceea ce fac eu.