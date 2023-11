Bomba anului! Horia Moculescu și Adi Minune cântă împreună: ”Nu suntem rasiști”

Surpriză de proporții pe plan muzical! Horia Moculescu și Adi Minune vor cânta împreună într-un mega-show pregătit la un cunoscut și important institut cultural din București. Evenimentul la care este așteptat publicul pe 15 decembrie 2023 va fi transmis în noaptea de Revelion și pe micul ecran, de către Televiziunea Națională.

Horia Moculescu și Adi Minune cântă împreună!

Marina Almășan, realizatoarea a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a ajuns Adi Minune să cânte împreună cu maestrul Horia Moculescu! Prezentatoarea, în calitate de organizatoare a show-ului care va avea loc la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, a închis gura cârcotașilor care s-ar putea plânge în legătură cu cooptarea manelistului în acest proiect.

Ei bine, Adi Minune nu va cânta manele la „Gala șlagărelor românești”, prima ediție. Vedeta TVR ne-a spus că artistul are un talent deosebit și abordează și alte genuri muzicale care l-au consacrat.

FANATIK a contactat-o pe Marina Almășan pentru a clarifica prezența lui Adi Minune alături de alte nume celebre ale muzicii ușoare precum Marius Țeicu sau Gabriel Dorobanțu, printre alții.

Întrucât au existat destul de multe controverse de-a lungul ultimilor ani cu privire la prezența maneliștilor în centrele culturale de la noi, ne-am dorit să clarificăm cum de pe lista muzicii ușoare se află și un interpret de muzică de petrecere. Marina Almășan a elucidat misterul, după cum urmează!

Marina Almășan, dezvăluiri despre colaborarea inedită a anului. Moculescu a insistat să cânte cu Minune „Salcia”, celebra piesă compusă de el

„Noi am făcut o selecție de șlagăre, șlagăre! Noi n-am selectat artiști. Am selectat șlagăre pentru că vrem să facem un șir de gale în care să readucem în atenția telespectatorilor TVR marile șlagăre de dragoste ale românilor. Și, în prima tranșă de 10 șlagăre, am selectat, printre altele cântecul de dragoste Salcia, al lui Horia Moculescu.

L-am întrebat pe Horia Moculescu ce artist ar dori să interpreteze cântecul. Horia Moculescu a spus: ‘Îl voi interpreta personal alături de Adi Minune’. A fost decizia compozitorului. Eu l-am mai avut pe Adi Minune invitat într-o emisiune de-ale mele acum câțiva ani. Nu a cântat manele. A cântat muzică clasică, deci clasică, da? A avut un impact extraordinar asupra publicului.

El este un artist desăvârșit, el cântă foarte bine. Asocierea lui cu genul manele, asta e! Oamenii mai cântă și manele. Și artiști pop cunoscuți au cântat la un moment dat și manele. La noi, el cântă muzică ușoară, unul din marile șlagăre. Nu văd niciun impediment, nu suntem rasiști, Doamne ferește!”, a declarat Marina Almășan, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Cred că va fi unul din momentele de vârf ale galei”

ne-a mai zis că nu e vreun gând ca Adi Minune să cânte manele, și nu pentru că e vorba de discriminarea genurilor muzicale, doar că evenimentul este dedicat muzicii ușoare românești. Mai mult de atât, pentru organizatori este chiar o bucurie ca Adi Minune să fie cunoscut de public și altfel decât ca interpretul genului atât de iubit și contestat în aceeași măsură.

momentul pregătit de Horia Moculescu împreună cu Adi Minune va fi chiar vârful galei șlagărelor, care va apărea la televizor în noaptea de Revelion.

„Cred că va fi unul din momentele de vârf ale galei. Aceasta va fi prima gală. Am selectat doar 10 șlagăre. N-am avut cum să epuizăm nicidecum toate șlagărele muzicii ușoare românești. Sperăm ca după Anul Nou să mai facem a doua gală, poate chiar a treia gală.

Sunt destul de multe cântece frumoase fredonate de români, chiar dacă ele nu vor fi cântate neapărat de artiștii care au lansat cântecele respective”, ne-a mai spus Marina Almășan, în încheiere.