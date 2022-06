Amnesty International susţine că rușii au folosit bombe cu dispersie. Mărturii din Infernul din Harkov: „I-a perforat plămânii”

Sute de oameni au murit în Harkov de la începutul războiului, după ce rușii au folosit inclusiv bombe cu dispersie, arme considerate ilegale. Potrivit Amnesty International, o altă cauză a haosului produs în Harkov sunt rachetele inexacte ale rușilor.

Raportul Amnesty International: rușii au folosit arme ilegale

Un nou raport, “Oricine poate muri în orice moment: Atacurile fără discernământ ale forțelor ruse din Harkov, Ucraina”, documentează modul în care rușii au provocat moarte și distrugere pe scară largă prin bombardarea necruțătoare a cartierelor rezidențiale din Harkov, de la începutul invaziei din februarie.

În cadrul unei investigații ample, Amnesty International a găsit dovezi că forțele ruse au folosit în mod repetat muniții cu dispersie 9N210/9N235, precum și mine dispersabile, ambele fiind supuse interdicțiilor tratatelor internaționale din cauza

“Oamenii din Harkov s-au confruntat în ultimele luni cu un baraj necruțător de atacuri fără discriminare, care au ucis și rănit sute de civili”, a declarat Donatella Rovera, consilier principal de răspuns la criză al

“Oamenii au fost uciși în casele lor și pe străzi, în locurile de joacă și în cimitire, în timp ce stau la coadă pentru ajutor umanitar sau cumpără mâncare și medicamente. Utilizarea repetată a munițiilor cu dispersie interzise pe scară largă este șocantă. Forțele ruse responsabile pentru aceste atacuri îngrozitoare trebuie să fie trase la răspundere pentru acțiunile lor, iar victimele și familiile ucrainene trebuie să primească reparații complete”, a completat Rovera.

Directorul Departamentului Medical de la Administrația Militară Regională Harkov a declarat pentru Amnesty International că 606 de civili au fost uciși și 1.248 au fost răniți în regiune de la începutul conflictului. investigate de Amnesty International au provocat victime multiple în zone extinse.

De menționat că Rusia nu a participat la Convenția privind munițiile cu dispersie și nici la Convenția privind minele antipersonal. Cu toate acestea, dreptul internațional umanitar interzice atacurile fără discernământ și utilizarea armelor care sunt nediscriminatorii prin natura lor. Lansarea de atacuri fără discriminare care au ca rezultat moartea sau rănirea civililor sau deteriorarea bunurilor civile constituie crime de război.

Cartierele rezidențiale din Harkov, bombardate

Bombardamentele din Harkov, unde locuiesc 1,5 milioane de oameni, au început în 24 februarie. Cartierele rezidențiale din părțile de nord și de est ale orașului au suportat greul bombardamentelor.

În după-amiaza zilei de 15 aprilie, forțele ruse au folosit muniții cu dispersie în și în jurul străzii Myru, în cartierul Industrialni. Cel puțin nouă civili au fost uciși și peste 35 au fost răniți, inclusiv mai mulți copii. Medicii de la Spitalul Clinic 25 din Harkov au arătat Amnesty International fragmentele de metal pe care le-au îndepărtat din corpurile pacienților. Au fost identificate inclusiv bucăți distinctive de tije de oțel conținute în munițiile cu dispersie 9N210/9N235.

Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor

Tetiana Ahayeva, o asistentă în vârstă de 53 de ani, stătea lângă intrarea clădirii sale când mai multe bombe cu dispersie au explodat. Femeia a declarat pentru Amnesty International: “S-a auzit brusc un zgomot de petarde peste tot, multe, peste tot. Am văzut fum negru acolo unde au avut loc exploziile. Ne-am lăsat la pământ și am încercat să găsim adăpost. Fiul vecinului nostru, un băiat de 16 ani pe nume Artem Shevchenko, a fost ucis pe loc… Tatăl său avea un șold zdrobit și o rană deschisă la picior. Este greu de spus cât de mult au durat exploziile, un minut poate părea să dureze pentru totdeauna”.

Într-un loc de joacă din apropiere, Oksana Litvynyenko, în vârstă de 41 de ani, a suferit răni devastatoare când mai multe muniții cu dispersie au explodat în timp ce mergea prin părculeț cu soțul ei Ivan și fiica lor de patru ani. Șrapnelul i-a străpuns spatele, pieptul și abdomenul, perforându-i plămânii și coloana vertebrală. Femeia a murit în 11 iunie. Bombardamentele au avut loc la mijlocul după-amiezii, în timp ce multe alte familii se aflau la locul de joacă alături de copiii lor.

Ivan a rememorat pentru Amnesty International, pe 26 aprilie: “Deodată, am văzut un fulger… Mi-am prins fiica și am împins-o de copac și am îmbrățișat copacul, astfel încât să fie protejată între copac și corpul meu. Era mult fum și nu vedeam nimic… Apoi, pe măsură ce fumul din jurul meu s-a diminuat, am văzut oameni pe pământ… soția mea Oksana era întinsă pe pământ. Când fiica mea și-a văzut mama pe pământ într-o baltă de sânge, ea mi-a spus: Hai să mergem acasă: mama a murit și oamenii sunt morți. Ea a fost în stare de șoc, și eu la fel. Încă nu știu dacă soția mea își va reveni, medicii nu pot spune dacă va putea să vorbească sau să meargă din nou. Lumea noastră a fost dată peste cap”.

După mai mult de o lună la terapie intensivă, starea Oksanei s-a îmbunătățit ușor, dar a murit din cauza rănilor pe 11 iunie. Cercetătorii Amnesty International au găsit pelete de metal și alte fragmente din munițiile cu dispersie 9N210/9N235 la locul de joacă. Au fost vizibile și câteva mici cratere din pământul de beton, în concordanță cu pagubele produse de explozia unor astfel de muniții.

Cel puțin șase persoane au fost ucise și 15 au fost rănite în dimineața zilei de 24 martie, când munițiile cu dispersie au lovit o parcare din apropierea stației de metrou Akademika Pavlova, unde sute de oameni stăteau la coadă pentru ajutor umanitar.

Ploaia de șrapnel, în amintirea locuitorilor din Harkov

Valeriia Kolyshkina a declarat că un bărbat a fost ucis când exploziile au distrus fereastra de sticlă a unui magazin din apropiere: “Un bărbat a fost ucis chiar în afara magazinului. Stătea afară, fumând, în timp ce soția lui cumpăra mâncare pentru animale de companie… Pe geamul din față a intrat șrapnel de metal, zburându-mi deasupra capului, când mă aflam în spatele tejghelei. Apoi au mai fost câteva explozii. A fost o panică totală. Magazinul era plin de lume. Am fugit la depozitul din spatele magazinului pentru protecție. A fost foarte înfricoșător… Am crezut că voi muri”.

Ruslan, un polițist local care a asistat la bombardament, a rememorat: “A fost într-adevăr o situație îngrozitoare, schijele cădeau ca ploaia”.

Cercetătorii Amnesty International au descoperit părți ale unei rachete Uragan de 220 mm, care poartă 30 de submuniții, încă încorporate într-un crater din asfalt. În jurul zonei au găsit, de asemenea, fragmente de la munițiile cu dispersie 9N210/9N235 și mai multe cratere.

Alte două muniții cu dispersie au lovit și acoperișul Bisericii Sfânta Treime, la aproximativ 500 de metri de locul unde a aterizat racheta. Biserica servește ca un centru umanitar unde voluntarii pregătesc pachete de alimente și ajutoare pentru a fi distribuite persoanelor nevoiașe. Pastorul Petro Loboiko și pastorul Serhii Andreiivich au arătat Amnesty International schije de la două muniții cu dispersie care au pătruns în pereții și ușile bisericii, după ce au explodat pe acoperiș.

Oameni rămași fără picioare în Harkov, după bombardamente

În după-amiaza zilei de 12 martie, Veronica Cherevychko, o mamă și manager logistică în vârstă de 30 de ani, și-a pierdut piciorul drept când o rachetă Grad a lovit un loc de joacă din fața casei ei din cartierul Saltivka.

Femeia a declarat pentru Amnesty International: “Stăteam pe această bancă atunci când a avut loc explozia. Îmi amintesc că am auzit un șuierat chiar înainte de explozie. Apoi m-am trezit la spital, fără picior; piciorul meu drept dispăruse. Acum viața mea este împărțită în înainte de 12 martie și după 12 martie. Mă voi obișnui cu asta. Acum nu m-am obișnuit încă. Adesea încerc să-mi ating piciorul, să mă scarpin pe picior. Nu știu ce să spun despre oamenii care au făcut-o. Nu îi voi înțelege niciodată”.

Alte trei persoane au murit și șase au fost rănite când o serie de muniții cu dispersie au explodat în același cartier în dimineața zilei de 26 aprilie. Olena Sorokina, o supraviețuitoare de cancer în vârstă de 57 de ani, și-a pierdut ambele picioare în explozie. Femeia stătea în fața clădirii ei, așteptând livrarea ajutorului umanitar, când a auzit zgomotul unui obuz și a alergat spre intrarea clădirii.

Olena s-a înnegrit, apoi s-a trezit într-o ambulanță și și-a dat seama că și-a pierdut un picior. A fost dusă la spital, unde a trebuit să-i fie amputat și celălalt picior. Ea se află acum în vestul Ucrainei, sperând să fie transferată într-o unitate de reabilitare în altă parte a Europei. Olena a declarat pentru Amnesty International: „După lupta cu cancerul, acum trebuie să înfrunt o altă luptă pentru a învăța să funcționez fără picioare”.

Rachetele rușilor nu au acuratețe

Rachetele nedirijate – precum Grads și Uragan, care au fost folosite în mod obișnuit de forțele ruse – sunt inerent inexacte. Obuzele de artilerie neghidate au o marjă de eroare de peste 100 de metri. În zonele rezidențiale în care clădirile nu se află la mai mult de câțiva metri una de cealaltă, este practic sigur că astfel de inexactități vor costa vieți de civili și vor provoca distrugeri și daune pe scară largă infrastructurii civile.

Forțele ucrainene, la rândul lor, au lansat de asemenea bombardamente din cartierele rezidențiale, punând în pericol civilii din acele zone. O astfel de practică încalcă dreptul internațional umanitar, dar nu justifică în niciun fel loviturile repetate fără discriminare ale forțelor ruse.

Cercetătorii Amnesty International au investigat 41 de bombardamente (care au ucis cel puțin 62 de persoane și au rănit cel puțin 196) și au intervievat 160 de persoane în Harkov pe parcursul a 14 zile în aprilie și mai, inclusiv supraviețuitori ai atacurilor, rude ale victimelor, martori și medici care au tratat răniții. Cercetătorii organizației au colectat și analizat dovezi materiale din locațiile loviturilor, în special fragmente de muniție, precum și o serie de materiale digitale.

Amnesty International este o organizație neguvernamentală internațională care are țelul de a promova drepturile omului, mai ales cele menționate în Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU.