Borussia Dortmund – PSG, live video de la 22:00, în semifinalele UCL. Echipele de start

Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Adeyemi, Brandt, Sancho – Fullkrug. Rezerve: Lotka, Meyer, Bynoe-Gittens, Haller, Malen, Moukoko, Nmecha, Ozcan, Reus, Sule, Watjen, Wolf. Antrenor: E. Terzic.

Cea de-a doua semifinală a ediției 2023-2024 din UCL este Borussia Dortmund – PSG. După ce Bayern Munchen și Real Madrid au remizat scor 2-2 marți, fanii fotbalului speră să aibă parte de un nou duel spectaculos și miercuri, 1 mai.

Borussia Dortmund – PSG, live video online, în manșa tur a semifinalei UCL

Cea de-a doua semifinală a UCL 2023-2024 este una pe care puțini o anticipau, după ce au fost trase la sorți sferturile. Borussia Dortmund a înfruntat-o pe Atletico Madrid și, deși nu era favorită, a reușit să se califice cu 5-4 la general.

De partea cealaltă, PSG a eliminat-o pe Barcelona, deși a fost învinsă pe teren propriu cu 3-2. Oamenii lui Luis Enrique au reușit o “demontada“, așa cum au numit francezii .

Turul semifinalei se va disputa la Dortmund, acolo unde PSG speră să spargă gheața și să câștige primul meci din istoria clubului pe terenul nemților. S-au jucat alte trei partide pe terenul Borussiei, înregistrându-se două remize și un succes german.

Cine transmite la TV meciul Borussia Dortmund – PSG

Meciul de la Dortmund va fi difuzat în România pe posturile de televiziune Digisport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Partida va putea fi urmărită și pe FANATIK.ro, unde cele mai tari faze vor fi în format LIVE VIDEO.

La fel ca la Munchen, și la Dortmund se anunță vreme excelentă pentru fotbal. Vor fi 20 de grade Celsius la ora meciului și zero șanse de ploaie. Astfel, sunt toate condițiile pentru un show de zile mari produs de Reus, Sancho, Mbappe și Dembele.

Programul semifinalelor UCL

Nivelul așteptărilor pentru semifinala Borussia Dortmund – PSG a fost ridicat în mod semnificativ de cu doar o seară în urmă.

Marți, 30 aprilie

ora 22:00 Bayern – Real Madrid 2-2 (Sane ’53, Kane ’57 / Vinicius Junior ’24, ’83)

Miercuri, 1 mai

ora 22:00 Borussia Dortmund – PSG (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Returul de pe Parc des Princes este programat să se dispute marți, 7 mai, tot de la ora 22:00. Semifinala retur Real Madrid – Bayern Munchen se joacă miercuri, 8 mai, de la aceeași oră.

Cote pariuri la meciul Borussia Dortmund – PSG

Chiar dacă nu a câștigat niciodată pe terenul Borussiei Dortmund, PSG este favorita bookmakerilor la victorie în turul semifinalei. Cota pe “2 solist“ este 2,42.

Remiza are cota 3,55, în timp ce un succes al nemților are cota 2,82. Un pariu pe “sub 2,5 goluri“ vine cu o cotă de 2,55, iar “peste 2,5 goluri“ are cota 1,55.

Borussia Dortmund – PSG, live stream, 22:00, Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1

Cele două echipe s-au înfruntat și în faza grupelor, chiar în acest sezon. A fost 1-1 la Dortmund, după golurile lui Adeyemi, respectiv Zaire-Emery. La Paris, parizienii s-au impus cu 2-0, grație golurilor lui Mbappe și Hakimi.

Meciul Borussia – PSG va fi arbitrat de englezul Anthony Tyalor, asistat de conaționalii Gary Beswick și Adam Nunn. Arbitru de rezervă este norvegianul Espen Eskas, iar în camera VAR vor fi Stuwart Attwell și David Coote, tot din Anglia.