Brigitte Pastramă a avut probleme serioase din cauza Covid-19. Prin ce clipe grele a trecut vedeta

Brigitte Pastramă a avut probleme din cauza infectării cu noul tip de coronavirus. Frumoasa brunetă a mărturisit că a trecut prin clipe grele din cauza unei bacterii care s-a activat în același timp cu virusul din China.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Femeia de afaceri și-a făcut toate analizele necesare pentru a afla ce o deranjează, dezvăluind că această infecție i-a dat mari dureri de cap, dar și stări de leșin. În plus, vedeta s-a confruntat cu dificultăți de respirație, viața sa fiind în pericol major.

În cele din urmă fosta concurentă de la Ferma a găsit tratamentul potrivit, care a pus-o pe picioare. Cu toate acestea Brigitte Pastramă a rămas cu un sentiment ciudat, bacteria fiind una periculoasă pentru că este cea care produce meningită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Brigitte Pastramă, probleme serioase din cauza Covid-19. A avut dureri cumplite

„Era o bacterie pe care am făcut-o de când am avut Covid, s-a activat atunci. 50% din oameni au acea bacterie care produce meningită dacă nu o tratezi. De asta mă durea capul atât de rău.

Se activează după Covid. Și noroc că mi-am făcut analizele. De asta mă lua și inima, și capul, de la bacteria aia. Mi-a făcut tomograf, mi-a făcut la inimă, mi-a făcut și ecografie.

ADVERTISEMENT

Toate analizele mi-au venit perfect, dar tot am acea bacterie. Când am fost la Timișoara mi-a fost rău, am zis că mor, că nu mai respir. Acum am primit tratament.

Am dat 1.000 de euro pe analize. Se activează de la o viroză foarte puternică sau de la Covid. Aduce probleme la creier”, a declarat Brigitte Pastramă în emisiunea sa de la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa brunetă și partenerul ei de viață, Florin, nu au avut o singură dată Covid-19, ci de două ori. Fosta soție a lui Ilie Năstase a avut prima oară în luna martie a anului trecut, iar a doua oară în august, mărturisind că soțul ei a fost la un pas de moarte.

Florin Pastramă a ajuns de urgență la spital, revenindu-și foarte greu din cauza noului tip de coronavirus, care l-a făcut să aibă probleme grave cu respirația. Omul de afaceri și vedeta și-au făcut testele pentru anticorpi și au ieșit pozitivi, așteptând cu sufletul la gură să se vaccineze.

ADVERTISEMENT