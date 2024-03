Butonul misterios care apare pe iPhone. Ce semnificație are, de fapt

Un buton misterios care apare pe iPhone le poate da bătăi de cap utilizatorilor. Există numeroase zvonuri cu privire la semnificația lui. Adevărul este că lucrurile sunt foarte simple.

Butonul misterios care apare pe iPhone

. S-au tot făcut actualizări în sistem, astfel că pot apărea diferite butoane, sau pictograme care să le dea bătăi de cap.

Un utilizator de iPhone a rămas confuz după ce a observat o pictogramă albastră ciudată în partea de sus a ecranului. Simbolul apare lângă ceasul din colțul din stânga sus.

El a publicat imaginea pe Reddit încercând să afle ce se întâmplă cu telefonul. Se pare că dispozitivul îi aparține tatălui său, care, din greșeală ajunge să descarce anumite aplicații fără să își dea seama.

“Ce este această pictogramă albastră? A apărut pe telefonul tatălui meu și nu am nicio idee despre ce este. El are tendința de a descărca la întâmplare o mulțime de aplicații și nu le folosește niciodată, așa că nu am idee de la ce ar putea fi. Orice ajutor este apreciat, mulțumesc”, a fost mesajul postat de utilizator.

Eu existat glume în comentarii, însă au venit și sfaturi utile. Ce reprezintă, de fapt, ? Practic, ea arată că o funcție încorporată în iOS, numită Control vocal, este activă.

Cum dezactivezi funcția Control vocal

Aceasta este o funcție de accesibilitate concepută pentru a facilita controlul iPhone-ului, permițând un control vocal total. Într-o notă oficială, Apple explică ce pot face utilizatorii cu funcția.

“Puteți controla iPhone doar cu ajutorul vocii. Rostiți comenzi pentru a efectua gesturi, a interacționa cu elementele ecranului, a dicta și a edita text și multe altele”, se arată pe site-ul oficial.

Cum dezactivezi funcția ca să nu te mai deranjeze? În primul rând o poți seta la Accesibilitate rapidă, ceea ce înseamnă că se activează atunci când faceți triplu click pe butonul lateral, arată .

Pe de altă parte, mai poți să îi ceri și lui Siri să o activeze sau să o dezactiveze. Important este însă să fii vigilent. Dacă activezi funcția din greșeală, e posibil ca telefonul tău să facă anumite sarcini cu ajutorul vocii tale și să nu își dai seama de ce.

Cum se face însă că această comandă nu a mai apărut până acum pe iPhone? Acest lucru se datorează faptului că Apple a schimbat recent simbolul. Mai exact, înainte, aceasta apărea sub forma unei pictograme albastre de microfon în colț.