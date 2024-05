Dumitru Dragomir nu rămâne indiferent față de angajații loiali în Săptămâna Mare. „Oracolul de la Bălcești” i-a oferit o răsplată pe măsura unui om de încredere și a dezvăluit la MAX Profețiile lui Mitică că a făcut cadou un apartament de 500.000 de euro.

Cadoul de 500.000 de euro făcut de Mitică Dragomir în Săptămâna Mare. „În 3 ani mi-a lipsit de două ori” Cine sunt angajații-model

înaintea Paștelui cu un apartament de 500.000 de euro. Fostul șef pune preț pe oamenii cu vechime din jurul lui și nu ezită să le ofere cadouri de mare valoare.

„Nu știu meseria pe care o știe Didi, dar eu l-am ales. Din toți muncitorii care au lucrat la mine l-am ales pe el. I-am spus dacă vrea să fie șef. «Domne, eu muncesc 10 ore pe zi, nu prea vrea că sunt învățat cu ,munca».

L-am întrebat cât câștigă, i-am zis că îi dau ceva mai mult și un apartament de 500.000 de euro. Îi dau cadou un apartament de 500.000 de euro. Stă de dimineața până se întunecă la șantier. În trei ani mi-a lipsit de trei ori pentru că a avut nunți și botezuri.

La mine așa trebuie să fii ca să câștigi. Contabilei șefe care lucrează cu mine de 30 de ani i-am dat un apartament de 400.000, lui Cristi un apartament de 400.000 – 500.000 și lui Florin, directorul hotelului.

Lucrează de peste 20 de ani cu mine, una de 30, celălalt de 27 și Cristi de 26 de ani. Cel puțin trebuie să lucrezi minim 15 ani și îți dau o recompensă mare de tot. Toată viața lui putea să câștige un apartament de cinci camere și un salariu mare lună de lună?”, a spus Dragomir.

Mitică Dragomir, afacere de milioane cu Pescobar: „Ia cel puțin patru milioane pe apartament”

, bunul său prieten. MAX Profețiile lui Mitică sunt live doar pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 13:30, în fiecare zi de luni a săptămânii.

„A plătit două milioane de euro plus TVA. În Dubai, eu am fost și am văzut de 37 de milioane de dolari. L-am dat cu 2, totuși, este România. Peste doi ani, Pescobar ia pe apartament cel puțin patru milioane. Stai că mai bagă și el… Va lua patru, cinci milioane.

E un cartier în care apartamentul cu două camere se închiriază cu 1.000 de euro, cu trei camere între 1.200 și 1.500 de euro. De ce? Pentru că sunt atâtea birouri de jur-împrejur, mii de birouri, înțelegi? Când am plecat, a venit o doamnă cu un tânăr să vadă unul mare, unul mare cu piscină, la etajul 9.

I-am zis fiului că nu-l mai dăm cu un milion și vine doamna și întreba ce preț are. I-am zis că ăla mai mic cu un milion și jumătate. Mi-a zis să îi mai las 200.000 și mi-l ia. Eu l-am antamat altcuiva pentru un milion, înțelegi?”, spunea Dragomir.

ULUITOR! CADOUL DE 500.000 EURO FACUT de Mitica Dragomir facut UNUI ANGAJAT