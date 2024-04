Dumitru Dragomir a intrat puternic în imobiliare, în ultimii ani. Fostul şef al Ligii Profesioniste a dezvăluit că a vândut patru apartamente într-o singură zi, pentru peste 1,5 milioane de euro.

Mitică Dragomir, afacere de peste 1,5 milioane de euro într-o singură zi: „Acum am luat banii!”

În direct la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a declarat că , dar a rămas în Bucureşti ca să închidă afacerea cu apartamentele:

“Aveam şi eu bilet la Barcelona, la meciul retur cu PSG. Avea patru bilete fiul meu. Nu m-am dus pentru că a venit cineva să cumpere patru apartamente la mine.

Patru apartamente mari. Am luat pe ele 1 milion 650 de mii de euro. Nu sunt banii mei, îi ia societatea. Am trei firme, n-am luat niciodată niciun leu. O să dau o masă la Pescobar, să te cunoască.

La mine n-au mers, merg la nebunul ăsta (n.r. Pescobar). Ce locaţie am avut mă. Nu m-am priceput. În schimb, mă pricep la imobiliare. Nu construieşte nimeni. Veniţi şi comparaţi, cum construieşte Mitică Dragomir şi ceilalţi”, a dezvăluit Mitică Dragomir.

I-a vândut un apartament şi lui Pescobar: “A plătit două milioane de euro plus TVA”

Bun prieten cu Pescobar, celebrului patron de restaurante. Fostul şef al Ligii e de părere că apartamentul îşi va dubla valoarea în următorii ani:

“A plătit două milioane de euro plus TVA. În Dubai, eu am fost și am văzut de 37 de milioane de dolari. L-am dat cu 2, totuși, este România. Peste doi ani, Pescobar ia pe apartament cel puțin patru milioane. Stai că mai bagă și el… Va lua patru, cinci milioane.

E un cartier în care apartamentul cu două camere se închiriază cu 1.000 de euro, cu trei camere între 1.200 și 1.500 de euro. De ce? Pentru că sunt atâtea birouri de jur-împrejur, mii de birouri, înțelegi? Când am plecat, a venit o doamnă cu un tânăr să vadă unul mare, unul mare cu piscină, la etajul 9.

I-am zis fiului că nu-l mai dăm cu un milion și vine doamna și întreba ce preț are. I-am zis că ăla mai mic cu un milion și jumătate. Mi-a zis să îi mai las 200.000 și mi-l ia. Eu l-am antamat altcuiva pentru un milion, înțelegi?”, a explicat Dumitru Dragomir.

