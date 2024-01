Cadouri de 300.000 de euro din partea lui Mitică Dragomir. Cine au fost norocoșii

În direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a dezvăluit că a ales trei ”salariați” cărora le-a dat trei apartamente gratis. Această tradiție va fi respectată la fiecare 10 ani, iar atunci când Mitică nu va mai fi, fiul său va respecta această lege nescrisă și va împărți case și apartamente angajaților care merită.

Cadouri de 300.000 de euro din partea lui Mitică Dragomir

, 3 apartamente gratis, de 300.000 un apartament”, s-a lăudat Mitică Dragomir, moment în care în discuție a intervenit moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici:

”Ești conștient că și eu sunt salariatul tău?”. De asemenea, fostul șef al LPF a dezvăluit că acești oameni care au primit apartamente nu îi sunt rude. ”Nefiind familia mea, dar oameni care lucrează cu mine de peste 20 de ani. Peste 10 ani, dacă nu mai sunt eu, e fiul meu, le dă câte o vilă. Sau, câte un apartament.

Din 10 în 10 ani, de acum înainte, la 3-4, mai am unul e câine credincioș, stă la bloc de dimineața până noaptea, nu a găsit de 3 ori în 5 ani. Îi dau ori o vilă gratis, ori apartament cu 4 camere. Fiul său a fost rugbyist”, a explicat Mitică Dragomir, în direct și în exclusivitate la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Mitică Dragomir primea cadou un praz și bomboane

Fostul șef al LPF este extrem de darnic, mai ales că știe cum e să nu ai. Tot în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, fostul șef al LPF și-a adus aminte cum primea de Crăciun un praz, din partea tatălui său. ”De Moș Nicolae am primit indicații de la nevastă să facem cadou. Asta-i mortală. Am primit indicații să dăm cadouri la nepoți, copii.

Bietul tata, Dumnezeu să-l odihnească, îmi punea câte un praz, un strugure, care era ținea după ce culegea via ținea strugurii în pod, băgat în cartof câte un strugure. Era proaspăt până primăvara. Era proaspăt toată iarna. Pe onoarea mea. Punea un praz, două bomboane”, și-a adus aminte Mitică Dragomir, într-un dialog cu Horia Ivanovici.

Praz pe opinci, da îți punea. Nuia ți-a pus?”, a replicat moderatorul emisiunii, uimit de această dezvăluire. ”Nu era să nu pună, un strugure, punea pe opinci. Nuia nu! Mă mai caftea el, era un dur”, a completat Mitică Dragomir, în direct și în exclusivitate la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

