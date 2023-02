Câinele Proteo și-a dat viața în Turcia, pentru a salva oameni de sub dărâmături. Ceremonie impresionantă după moartea sa

Cel mai recent caz este al câinelui salvator Proteo, venit tocmai din Mexic pentru a ajuta în timpul misiunilor de salvare. Din nefericire, câinele a murit în timp ce încerca să ajungă la un om blocat sub o clădire prăbușită.

Potrivit presei din Mexic, Proteo făcea parte din echipele mexicane de salvatori venite în Turcia în urmă cu o săptămână. După ce a reușit să găsească doi oameni sub dărâmături, o structură instabilă s-a prăbușit peste el și l-a ucis.

După moartea sa a fost organizată o ceremonie specială cu peste 150 de oameni, majoritatea pompieri, care i-au adus un ultim omagiu lui Proteo.

Câinii salvatori din Turcia lucrează în condiții foarte grele, sau cel puțin unii dintre ei. Conform unui anunț al organizațiilor pentru protecția animalelor, au existat cazuri în care câinii au fost folosiți și mai bine de 50 de ore fără întrerupere,

Potrivit ultimului raport oficial, peste 35.000 de oameni au murit deja în Turcia, însă neoficial numărul poate să ajungă și la 60.000. Oficial Turcia a raportat 31.643 de morți, în timp ce Siria a raportat 3553. Organizația Națiunilor Unite transmitea în urmă cu mai multe zile că estimativ cel puțin 55.000 de oameni au murit deja în Turcia.

Deși șansele de a mai găsi supraviețuitori sub ruine sunt aproape nule, salvatorii încearcă să mai scoată de sub betoane persoane. Pe lângă numărul de decedați și răniți, aproape 900.000 de turci au nevoie urgentă de mâncare.

ONU estimează că 5.3 milioane de sirieni au rămas fără adăpost, în timp ce numărul persoanelor afectate de cutremur e de 26 de milioane. Problema invocată de ONU e lipsa ajutoarelor pentru sirieni, în condițiile în care președintele Bashar al-Assad nu permite lumii, cu puțin excepții, să intervină pentru a salva și ajuta oameni.

Misiunile de salvatori din Turcia continuă, între timp, să salveze oameni de sub dărâmături. Rămâne de văzut cât timp vor mai rămâne acolo misiunile de salvare, în contextul în care șansele de a mai găsi oameni în viață sunt aproape nule. “Timp de câteva ore, operațiunile de salvare au fost continuate de structurile naționale, cu sprijinul echipei RO-USAR.

Proteo flew from Mexico to help rescue Turkish earthquake victims and worked tirelessly for days. Sadly he lost his life today after being trapped under a falling building.

Rest in Peace beautiful boy 💔😭🙏

— dominic dyer (@domdyer70)