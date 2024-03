Calendar Ortodox aprilie 2024: sărbători importante cu cruce roşie și cruce neagră

Calendarul Ortodox pentru luna aprilie 2024 este plin de sărbători care mai de care mai importante. Printre acestea amintim Floriile și Sf. Mare Mucenic Gheorghe.

Ce sărbători sunt în Calendar Ortodox aprilie 2024! Câte au cruce neagră și câte au cruce roșie

Conform , în luna aprilie a acestui an vom avea 10 sărbători religioase. Singura sărbătoare cu cruce roșie în calendare este Sf. Mare Mucenic Gheorghe. Sfântul Gheorghe, unul dintre favoriții românilor, este sărbătorit pe 23 aprilie.

De Sfântul Gheorghe se sărbătorește onomastica a peste un milion de români. Conform obiceiurilor, în ziua de 23 aprilie, casele trebuie împodobite cu crenguțe verzi, obicei care simbolizează revenirea naturii la viață.

De altfel, Sfântul Gheorghe este protectorul naturii, conform credinței. Și, desigur, învingătorul balaurului, Sfântul Mare Mucenic fiind considerat un model de curaj în lupta împotriva diavolului.

O altă sărbătoare foarte importantă care are loc în luna aprilie 2024 este cea a Floriilor. În acest an, sărbătoarea Floriilor are loc pe 28 aprilie. Conform obiceiului de Florii, de la Biserică se iau ramuri de salcie. În popor se spune că ramurile de salcie sfințite, puse peste un loc dureros, vor alina suferința.

De asemenea, de Florii sau – religios – mii de oameni refac drumul simbolic al lui Iisus Hristos. De asemenea, de Florii este dezlegare la pește, ultima din lungul post al Paștelui.

Ce sărbători mai sunt în luna aprilie

Conform Calendar Ortodox pentru aprilie 2024, creștinii mai au o serie de sărbători religioase importante, cu cruce neagră. Pe 6 aprilie, într-o sâmbătă, este Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului și e notată dezlegare la ulei şi la vin. Pe 12 aprilie, într-o vineri, este Sfântul Mucenic Sava de la Buzău.

Ziua de duminică, 14 aprilie 2024, este Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin. În biserici este o slujbă specială: Predica la Duminica Sfântului Ioan Scararul. Pe 20 aprilie este Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului și e, din nou, dezlegare la ulei şi vin.

Imediat după Sf. Gheorghe, pe 24 aprilie, e o altă sărbătoare cu cruce neagră. Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Iosif din Maramureş și Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin de la Durostorum se sărbătoresc pe 24 aprilie.

Pe 25 aprilie este Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului și Sfântul Evanghelist Marcu. A doua zi, pe 26 aprilie 2024 sunt Sfântul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei și Sfinţii Mucenici Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis. Ultima mare sărbătoare religioasă din aprilie este duminică, pe 28 aprilie, Intrarea Domnului în Ierusalim.