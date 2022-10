“Călugărul amant” tulbură din nou apele în BOR: “S-a deschis dosar penal. M-au ameninţat în Catedrala Patriarhală”

Noile acuzații făcute de Cristi Călin vin în contextul în care, vineri, acesta a fost implicat într-un accident în trafic cu mașina episcopului de Oradea.

“Călugărul amant” tulbură din nou apele în BOR

Auto-intitulatul călugăr, cel care a dezvăluit scandalul cu ramificații sexuale din Biserica Ortofoxă Română, a făcut noi acuzații dure după accidentul de vineri cu mașina în care se afla Episcopul Oradiei, PS Sofronie.

Cristi Călin, numit de presă călugărul amant, susține că de reprezentanți ai Episcopiei Alexandriei.

„În trafic, am sesizat că sunt două autoturisme care aveau legătură cu acele persoane care m-au amenințat pe mine în Catedrala Patriarhală din București.

Nepotul meu, fiind o persoană mai atentă, a observat că în autoturismul din fața noastră era un episcop, lucru care m-a înfricoșat și mai tare, fiindcă era o mașină puternică și nu mă lăsa să depășesc. Am observat că și în stânga și în dreapta mea sunt alte două autoturisme și că sunt monitorizat video față și spate. Am activat camera video și am început să filmez cu telefonul.

În acel moment, autoturismul din fața mea în care circula Episcopul Sofronie a frânat brusc și deși între noi era o distanță de câțiva metri nu am mai putut frâna. S-a deschis dosar penal, victimele au fost duse la spital și se vor face cercetări sub supravegherea procurorilor și se va da o decizie în acest sens pentru a se stabili adevărul exact.

Trag un semnal de alarmă celor care nu sunt de acord cu ce am afirmat eu să aștepte răspunsul autorităților”, a declarat Cristi Călin, conform .

Accident în Capitală

Declarațiile acestuia au venit după ce mașina condusă de Cristi Călin a accidentat autoturismul în care s-ar fi aflat episcopul Oradei. Accidentul a avut loc la intersecţia străzilor Polonă şi Mihai Eminescu din Bucureşti. Cristi Călin a fost prezent în București pentru a face declarații la Parchet în dosarul penal în care este implicat fostul deputat PSD Aurel Bălăşoiu.

„În jurul orei 14.00, Brigada Rutieră a fost sesizată cu privire la producerea unui accident rutier, în care au fost implicate 2 autoturisme, la intersecția străzilor Polonă cu Mihai Eminescu”, a transmis Brigada Rutieră într-un comunicat oficial.

, Aurel Bălășoiu, în scandalul sexual în care a acuzat mai mulți ierarhi din Biserica Ortodoxă că au întreținut relații sexuale cu bărbați. Acesta nu a produs vreo probă prin care să-și susțină acuzațiile.

Acesta i-a trimis o scrisoare deschisă Patriarhului Daniel, unde a susținut că s-a infiltrat în cercurile de homosexuali din BOR și astfel a intrat în posesia unor imagini compromițătoare cu arhiepiscopi și preoți. Parchetul de pe lângă ÎCCJ s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, acuzație care îl vizează pe Aurel Bălășoiu, pe numele căruia a fost deschis și dosar penal pentru viol.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului, instituție care s-a găsit și ea în centrul acuzațiilor falsului călugăr, au respins acuzațiile formulate de Cristi Călin, susținând că a acționat din răzbunare, după ce a fost exclus din monahism și exmatriculat de la două facultăți de Teologie.