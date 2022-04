Când pică Paștele în următorii doi ani. Ce trebuie să știe ortodocșii și catolicii

În 2022, creștinii catolici și cei ortodocși sărbătoresc Paștele la date diferite, cu o diferență de o săptămână. Astfel, atunci când romano-catolicii sărbătoreau Învierea, creștinii estici sărbătoreau .

De ce Paștele ortodox sunt sărbătorite la date diferite?

În ciuda asemănărilor între cele două principale ramuri ale creștinismului, data la care cele două comunități sărbătoresc Paștele diferă de la an la an. Acest lucru are loc din cauza modului în care sunt calculate datele.

ADVERTISEMENT

Ambele Biserici apelează la același algoritm pentru stabilirea datei: Paștele cade în prima zi de Duminică după luna plină de după echinocțiul de primăvară. Cu toate acestea, cele două ramuri ale creștinismului folosesc două calendare diferite.

Mai exact, bisericile ortodoxe folosesc calendarul iulian pentru calcularea datei la care sărbătoresc Paștele, asta în timp ce catolicii apelează la calendarul gregorian.

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, de la an la an, cele pot sărbători Paștele în același timp sau cu o diferență de una până la patru săptămâni.

Când pică Paștele în următorii ani?

În 2022, ortodocșii și catolicii sărbătoresc Paștele cu o diferență de o săptămână. O situație similară va avea loc și în anii următori. Mai exact, în 2023 și în 2024, ortodocșii vor celebra sărbătorile pascale pe 16 aprilie, respectiv 5 mai, notează .

ADVERTISEMENT

În contrast, romano-catolicii vor sărbători Paștele în 2023 și 2024 pe 9 aprilie, respectiv 31 martie.

Cu toate acestea, după cum arată calculele făcute de astronomi, după 2025, cele două ramuri ale creștinismului urmează să sărbătorească Paștele în același timp. O situație asemănătoare a avut loc ultima dată în 2017.

ADVERTISEMENT

Între 2025 și 2030, ortodocșii și romano-catolicii vor sărbători Paștele împreună după cum urmează, în 2025 pe 20 aprilie. În 2026, duminica de Paște va cădea pe 12 aprilie.

ADVERTISEMENT

Mai trebuie precizat că în 2027 Paștele va fi sărbătorit pe 2 mai, în 2028 pe 16 aprilie, în 2029 pe 8 aprilie și în 2030 pe 28 aprilie.