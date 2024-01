Când se pune, de fapt, busuiocul sub pernă. Este singura dată când fetele își visează ursitul

Este foarte cunoscut faptul că românii respectă cu sfințenie anumite tradiții și obiceiuri. În zilele de sărbătoare sau înaintea lor, există anumite ritualuri de la care nu se abate nimeni. Unul dintre ele este și cel al pusului de busuioc sub pernă. Se spune că, doar așa, tinerele necăsătorite au șansa să își viseze ursitul.

Care este semnificația tradiției care presupune punerea de busuioc sub pernă

Tradiția busuiocului pus sub pernă este una dintre cele mai vechi în rândul românilor. În special, în zonele rurale, aceste datini sub respectate an de an. Așa se face că și în acest an, mii de tinere își pun busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul. Deși nu este singura ocazie prin care pot vedea chipul sortitului lor, este una dintre cele mai populare.

Nu multă lume știe că , la sărbători mari. Prima dată, această plantă considerată de unii mistică, se pune sub pernă în seara de Bobotează sau Epifanie. Mai exact, pe 6 ianuarie.

Pentru a se asigura ca își visează sortitul în această seară, fetele nemăritate își mai leagă și un fir roșu de mătase pe degetul inelar. Se spune că cele mai mari șanse de a visa viitorul iubit le au fetele care se roagă constant și care postesc.

Crenguța de busuioc nu este deloc una aleasă la întâmplare. Aceasta trebuie să fie primită de la preot

Alte modalități prin care tinerele nemăritate își pot visa ursiții

Cele care nu își visează sortitul în seara de 6 ianuarie, mai au și alte ocazii de-a lungul anului. Busuiocul primit de la preot se pune sub pernă și în alte nopți extrem de importante, cum ar fi cea de Sânziene sau de Sfântul Andrei.

În unele zone din țară, tinerele nemăritate au alte ritualuri prin care își vizualizează alesul. Înainte de culcare, unele tinere mănâncă o turtă extrem de sărată. Dacă în acea seară li se arată în vis un tânăr care le aduce apă, se spune că acela este alesul.

De asemenea, în unele zone se spune că cine se împiedică de gheață în ziua de Bobotează are mari șanse să se căsătorească în acel an. Însă, aceasta nu este singura tradiție care dictează destinul fetelor nemăritate.

În unele zone din România, de Bobotează se respectă ritualul lumânărilor. Acest ritual presupune punerea a două lumânări într-o farfurie cu apă. Una reprezintă fata nemăritată, iar cealaltă reprezintă băiatul de care îi place. Dacă cele două lumânări se întâlnesc, se spune că același lucru se va întâmpla și în viața reală cu fata și băiatul respectiv.