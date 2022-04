Cântăreața Andia a fost victima bullying-ului în adolescență: „În liceu nu arătam așa”

Andia, una din cele mai apreciate artiste de la noi, este considerată și una din cele mai frumoase tinere talentate din țară. Acum are succes și primește laude de la toată lumea, dar viața ei nu a fost așa dintotdeauna.

Andia a fost victima bullying-ului în școală

Invitată în emisiunea „Dimineața cu noi” de la Kanal D, Andia a dezvăluit că a fost victima bullying-ului în adolescență. În perioada liceului, o colegă o șicana des pentru felul în care arăta, fără să dea detalii despre fizicul ei din acea perioadă.

„Am avut bullying în liceu, de cum am început în clasa a 9-a. Prin clasa a 9-a, în liceu, nu arătam așa. Nu mai știu dacă am plâns, dar frustrată rău am fost cu siguranță”, a declarat Andia la

Bursucu a vrut să știe dacă a marcat-o foarte mult faptul că a hărțuit-o una dintre colegele de clasă, iar Andia i-a zis că nu a intrat în depresie din cauza asta, cu toate că a afectat-o nițel.

Andia, 61 de milioane de vizualizări la melodia „Slăbiciuni”

Andia a făcut și o serie de alte confesiuni despre ea, în cadrul testului cu întrebări inedite pregătit de prezentator.

A recunoscut că și-a încercat o dată norocul la păcănele, dar nu a câșigat. „Am pus 10 lei, așa, să văd și eu cum e, acolo”, a continuat artista.

Vedeta a vorbit și despre viața ei ceva mai personală. A fost întrebată dacă a uitat vreodată ziua de naștere a vreunui iubit: „Nu a fost încă și am avut momente când mă tot gândeam, când e, când?”.

Andia în ultimii ani cu melodiile sale. Artista are o serie de videoclipuri vizionate de milioane de internauți.

Piesa „Slăbiciuni”, de pildă, lansată în urmă cu un an are 61 de milioane de vizualizări pe Youtube, un adevărat record cu care puțini muzicanți de la noi s-au întâlnit până acum.