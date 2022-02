Cine este Andia, cântăreața care face furori pe Youtube. E în trending peste Inna, Antonia și Andra Măruță

Frumoasa blondină este a cincea solistă a trupei DJ Project din cei 18 ani de existență pe scenele din țara noastră. Cântăreața, pe numele real Diana Constantin, s-a lansat în urmă cu doar câțiva ani.

Îndrăgita face furori în industria muzicală. Tânăra originară din Roman, județul Neamț, a ajuns imediat în topurile muzicale, prima experiență cu acest domeniu fiind făcut la vârsta de numai 11 ani.

Andia e în trending peste Inna, Antonia și Andra Măruță, care fac parte din această industrie de foarte mulți ani. Vedeta a demonstrat că are calitățile necesare pentru a urca pe primele trepte.

Cine este Andia, noua voce din muzică. S-a lansat datorită colaborării cu Spike

Andia a început să cânte încă de mică, însă a urcat pentru prima oară pe scenă în cadrul unui festival local din Roman. Momentul a fost unul pe care nu-l va uita tot restul vieții.

Ulterior, blondina care le-a surclasat pe multe dintre artistele din România, a mers prin numeroase studiouri muzicale pentru a înregistra câteva piese, printre care se numără: „Sabes tu”, „Lost” sau „Meo Bijou”.

Melodiile au fost postate mai târziu de pe contul personal de Youtube. Așa a ajuns să fie remarcată de Spike cu care a colaborat la single-ul „Salcâmii”.

Vocea sa inconfundabilă a fost și pe placul celor de la DJ Project, Gino Manzotti (Handke Giuseppe) și DJ Maxx (Ovidiu Florea). Andia a venit cu o prezență fresh și o voce caldă și plină de emoții.

„Am căutat 6 luni vocea pentru această piesă. Și când am auzit-o, am știut: ăsta e timbrul vocal – fresh, modern. Am găsit-o pe Andia pe YouTube, a cântat o piesă care m-a rupt și mi-am dat seama imediat că asta căutam: interpretare și emoție.

Asta e extrem de important: potrivirea, transmiterea emoțiilor, interpretarea, timbrul vocal. În momentul în care dai play piesei, dai volumul mai tare ca să auzi vocea.

Ăsta e tot secretul în muzică: să spui povești frumoase pe un sound mișto. Interpretarea ei e foarte fresh, în valuri”, a spus Gina Manzotti pentru .

Prima piesă semnată de cei trei, „Retrograd” a avut succes uriaș și a depășit 7 milioane de vizualizări de la lansare. În plus, a fost mixată de diferiți DJ români, în numeroase variante.

Și de aici până la celebritate a mai fost un singur pas. Frumoasa blondină a lansat mai multe melodii solo, ultima fiind intitulată „Ce urmează”.

Andia, studii. Ce facultate a urmat solista de la DJ Project

Pe lângă pasiunea pentru muzică Andia a învățat foarte bine la școală. Artista a absolvit Facultatea de Economie ASE, cât și un master în cadrul aceluiași domeniu de activitate.

„Îmi place mult psihologia, deci cred că aș fi fost un bun psiholog. Cea mai mare realizare este că am ajuns până aici în cariera mea muzicală. Sunt extrem de recunoscătoare.

Am încredere că totul va fi din ce în ce mai bine. Cel mai frumos lucru a fost când mi s-a spus că inspir oameni”, a declarat Andia pentru .