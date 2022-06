Care este primul proiect în care Johnny Depp se implică după ce a câștigat procesul cu Amber Heard

Starul de la Hollywood vorbește despre primul proiect după ce a câștigat procesul cu fosta parteneră de viață. Vedeta internațională lansează un album alături de un artist cu care a mai colaborat până în prezent.

Johnny Depp, colaborare inedită după procesul de Amber Heard. Va colabora cu un artist

Johnny Depp dă curs primului proiect după procesul de Amber Heard. colaborează cu rockerul englez Jeff Beck. Cei doi scot pe piață un album comun în data de 15 iulie 2022.

ADVERTISEMENT

Albumul este intitulat 18, iar primul single a celor doi artiști, This Is A Song For Miss Hedy Lamarr, poate fi deja ascultat. Melodia este un omagiu adus actriței și inventatoarei care a murit pe 19 ianuarie 2000.

Mai exact, Johnny Depp și Jeff Beck lansează un album cu mai multe piese care au un spirit tineresc și încărcat de creativitate. Acesta conține în mare parte cover-uri de la Beach Boys, Marvin Gaye sau Velvet Underground.

ADVERTISEMENT

„Când Johnny și cu mine am început să cântăm împreună ne-a prins cu adevărat spiritul tineresc și creativitatea.

Am glumit despre cum ne-am simțit din nou la 18 ani, așa că a devenit și titlul albumului”, a declarat Jeff Beck prin intermediul unui comunicat de presă, potrivit .

ADVERTISEMENT

„Este o onoare extraordinară să cânt și să scriu muzică cu Jeff, unul dintre marii artiști și cineva pe care sunt suficient de privilegiat să-l numesc fratele meu”, a adăugat Johnny Depp, cu ajutorul aceleași surse.

Johnny Depp și Jeff Beck, prieteni de ani buni

Johnny Depp și Jeff Beck sunt prieteni de foarte mulți ani, în trecut cei doi ținând prima pagină a ziarelor când au cântat împreună pe aceeași scenă. Se întâmpla în Anglia, chiar în timpul .

ADVERTISEMENT

Celebrul actor și-a acuzat fosta parteneră de viață de defăimare și a câștigat. Jurații i-au dat dreptate după 13 ore de dezbateri. Totul s-a întâmplat într-un tribunal de lângă Washington, iar acum fosta soție trebuie să-i acorde despăgubiri de 10,5 milioane de dolari.