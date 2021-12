Carmen de la Sălciua, în lacrimi. Ce s-a întâmplat cu tatăl ei: “A intrat în puşcărie”

Carmen de la Sălciua a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl ei. Cântăreața a făcut dezvăluiri dureroase despre familia ei, amintindu-și de lipsa tatălui.

Părinții ei au divorțat atunci când era mică. La un moment dat, tatăl ei a fost închis, lucru care a marcat-o profund pe interpreta de muzică de petrecere.

Faptul că nu s-a bucurat de afecțiunea paternă în copilărie i-a provocat o mare durere. Artista a povestit aceste lucruri în lacrimi.

Carmen de la Sălciua a izbucnit în lacrimi. Ce a spus despre tatăl ei

a făcut dezvăluiri în lacrimi despre tatăl ei. Solista a trecut prin clipe grele după ce părinții eu au divorțat.

Lipsa afecțiunii tatălui a fost foarte greu de suportat pentru vedetă, așa cum a dezvăluit în cadrul unui podcast. După ce tatăl ei a ajuns după gratii, artista s-a dus să-l viziteze.

„Părinții mei se certau foarte des și a urmat un divorț. Mie mi-a lipsit afecțiunea tatălui meu. Am venit acasă și am plâns și mă gândeam de ce nu pot să am și eu ce au ceilalți copii.

Să-mi spună că mă iubește, e important, e foarte importantă treaba asta, dar nu a fost să fie așa. El a intrat în pușcărie și l-am văzut pe tatăl meu prin sticlă și era cărunt.”, a declarat Carmen de la Sălciua în cadrul podcastului „ ”.

Ce spune Carmen de la Sălciua despre noul iubit

Carmen de la Sălciua a vorbit și despre , cu care este împreună de câteva luni.

Interpreta spune că a găsit persoana potrivită pentru ea. În prezent, iubitul vedetei se află în proces de divorț cu fosta parteneră de viață.

Cântăreața a suportat critici dure din această cauză, fiind acuzată că i-a furat bărbatul altei femei. Carmen de la Sălciua a ținut mereu să sublinieze că iubitul ei se despărțise de soția lui cu ceva timp înainte să fie împreună cu ea.

„Dacă bărbatul potrivit vine și îți pune mâna pe mâna ta și îți spune: ‘Tu poți!’, pai poți să muți munții. Eu sunt convinsă că mama mea îl va primi cu căldură. Da, sigur (n.r. răspunsul ei când a fost întrebată dacă este bărbatul vieții ei).

Trebuie să-și rezolve lucrurile din viața lui și nu pot să dau un verdict acum. Mi-am dat seama că lucrurile nu mai mergeau de multă vreme între ei”, a mai declarat Carmen de la Sălciua.

Artista a mai declarat că niciodată nu și-a înșelat partenerul într-o relație.