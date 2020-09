Carmen Negoiță, complet goală pe Instagram. Cum arată bloggerița la aproape 40 de ani

Carmen Negoiță sărbătorește anul acesta schimbarea prefixului. Bloggerița se apropie cu pași repezi de vârsta de 40 de ani, însă arată mai degrabă ca o tânără de 20 de ani pentru că fix așa se simte, după cum chiar ea a mărturisit pe blogul personal.

Vedeta își iubește corpul, motiv pentru care a avut curaj să pozeze complet goală. Stând în fund pe un scaun, într-o curte, Carmen Negoiță și-a acoperit chipul cu ajutorul unei pălării imense, în timp ce mâinile stau peste sâni. În felul acesta nicio parte intimă nu este la vedere, fotografia nefiind una vulgară, ci artistică.

Celebra bloggeriță nu are niciun fel de inhibiție în aș arăta trupul tras prin inel pe rețelele de socializare, mai ales că de foarte multe ori și-a impresionat fanii cu imagini în care apare în costum de baie sau în ținute provocatoare.

Carmen Negoiță, fără inhibiții. S-a fotografiat complet goală

„Îmi iubesc corpul! Am aproape 40 de ani, am 2 copii mari, vergeturi și altele. M-am dus în cele mai frumoase locuri și am avut experiențe uimitoare care m-au făcut să mă simt ca o femeie frumoasă.

Îmi arăt recunoștința încercând să-mi antrenez corpul cât de mult pot și să-l mențin sănătos”, este mesajul lăsat de frumoasa vedetă în dreptul imaginii în care apare goală, pe Instagram.

Mesajele prietenelor și mai ales, ale fanilor nu au întârziat să apară. Fotografia a strâns aproape 6.500 de like-uri și comentarii precum „Mamă, cum ești❤️”, „Ador corpul tău”, „Wowwwww” sau „Ești bine, bine”.

Carmen Negoiță, fericită și împlinită la aproape 40 de ani

Carmen Negoiță este mândră de vârsta pe care urmează să o împlinească în cel mai scurt timp posibil și spune că se simte mai bine decât la 20 de ani. Renumita bloggeriță mărturisește că a găsit cheia după care se ghidează, și anume felul copilăros.

Mai mult decât atât, blondina spune că se simte bine în propria piele tocmai pentru că a învățat ce îi este bine. În plus, eliminarea lucrurilor rele din viața ei au condus-o pe drumul pe care se află acum, unul unde zâmbește din toată inima.

„Știu că multe femei se simt incomod să își dezvăluie vârsta, dar vârsta este cea pe care o simți în interior și pe care o arăți. Din cauza aceasta vă spun mereu pe stories, că este important să ne îngrijim corect, conștiincios, dar și să avem o atitudine copilăroasă și să zâmbim din tot sufletul.

Ajută la ten, vă zic sigur. Eu pot să spun cu mândrie, că anul acesta fac 40 de ani, dar mă simt mult mai bine ca la 20 și ceva de ani.

Asta pentru că am învățat ce îmi face bine, am învățat ce îmi place, am învățat să spun nu și să elimin din viața mea lucrurile care îmi fac rău și lista poate continua”, a scris vedeta pe blogul personal.