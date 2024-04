Băutura care e un adevărat pericol pentru copii. Părinții sunt avertizați: “Sufereau de anxietate, panică, simptome depresive”

Copiii consumă de multe ori băuturi care le sunt reale pericole pentru sănătate. Ei nu-și dau seama, dar în timp pot avea simptome grave, din cauza cărora ajung pe patul de spital. Au fost cazuri când au murit.

Ce băutură nu trebuie consumată niciodată de copii

Deși poate avea un gust bun, energizantul nu trebuie să mai facă parte din meniul unui copil. Sunt adolescenți care îl consumă din dependență sau în loc de cafea, dimineața, pentru a avea energie, din cauză că au stat prea mult pe telefon noaptea și nu au dormit suficient sau deloc.

ADVERTISEMENT

Oricât de mult ar revigora, energizantul poate duce la deces. Un exemplu este un caz al unui băiețel, în vârstă de 13 ani, din localitatea Maieru, Bistrița Năsăud, care și-a pierdut viața, în februarie, în urma unui antrenament de fotbal,

Jane, educatoare în Manchester și mamă în vârstă de 42 de ani a unui băiețel de 10 ani, a relatat că fiul ei a ajuns la spital cu simptome ale căror cauză nu putea fi identificată. După ce le-a mărturisit doctorilor despre obiceiul copilului, de a consuma câte 2 sau 3 energizante zilnic, aceștia i-au spus femeii să-l oprească.

ADVERTISEMENT

”Am crezut că e pe moarte. Sunt șocată acum când privesc în urmă și îmi dau seama că băuturile energizante au fost de vină”, a precizat Jane, scrie De cealaltă parte, Amelia Lake, profesoară și cercetătoare la Centrul de Cercetare Translațională în Sănătate Publică, de la Universitatea Teesside, alături de colegi de la Universitatea Newcastle, au realizat un studiu cu rezultate foarte îngrijorătoare.

Echipa a examinat datele din 57 de studii a peste 1, 2 milioane de copii și tineri din peste 21 de țări și a constatat lucruri uimitoare.

ADVERTISEMENT

”Aceste băuturi nu sunt pentru copii. Nu numai că ele conțin cantități mari de cofeină, care poate crește ritmul cardiac și poate duce la probleme cardiovasculare, dar conțin și diverşi aditivi, iar despre unii dintre ei știm foarte puțin ce ar putea face organismului nostru”, a explicat Amelia Lake.

Energizantele afectează sănătatea mintală a copiilor

La începutul acestui an a fost făcut studiul și s-a observat că energizantele își pun amprenta și asupra sănătății mintale a celor mici. Aceștia pot dezvolta anxietate, panică, depresie, suferință psihologică sau chiar și gânduri suicidale.

ADVERTISEMENT

”Când am repetat această analiză, publicând rezultatele în luna ianuarie a acestui an, am observat, de asemenea, un impact uriaș asupra sănătății mentale. Copiii sufereau de anxietate, panică, simptome depresive, suferință psihologică și gânduri suicidale. Problemele sunt de mare anvergură”, a mai justificat Amelia Lake.

În luna martie, președintele țării, Klaus Iohannis, a promulgat o lege prin care li se interzice comercianților să mai vândă energizante minorilor. Patronii de localuri care nu respectă regula riscă o amendă între 5.000 de lei și 20.000 de lei, dar și închiderea magazinului.