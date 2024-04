Apariție surpriză în Clanul! Șefii din Pro TV au pus la cale ceva ireal

În episodul din această seară, 29 aprilie, telespectatorii care urmăresc Clanul vor avea ocazia să se întâlnească cu personajele din alt serial în care subiectul este lumea subterană a României. Mai exact, personajele din Groapa vor interveni în reglările de conturi din Clanul.

Sandu Vlahu din Groapa apare în Clanul

Astăzi, 29 aprilie, de la 20:30, la Pro Tv este programat cel de-al unsprezecelea episod din sezonul final al serialului Clanul! Cei de acasă vor avea parte de întâlnirea cu personajele lor preferate și se vor bucura de o mare surpriză!

Nicu Mihoc face declarații în exclusivitate, pentru FANATIK, despre apariția lui Sandu Vlahu în Clanul. De altfel, el nu este singurul care va apărea în Clanul, ci alături de el mai sunt două personaje iubite din serialul Groapa.

Nicu Mihoc, cel care-l interpretează pe Sandu Vlahu, va avea o misiune importantă – să vadă cum îl poate ajuta pe Bebe Măcelaru în planurile lui. Iar acțiunea se petrece chiar în Giurgiu, acolo unde a fost filmat serialul Groapa.

”Nu pot spune că am avut emoții când am revenit la Giurgiu. Pentru că la Giurgiu, pentru mine a devenit un “acasă”. Am revenit cu bucuria întâlnirii cu cealaltă echipă. Ei au venit la Giurgiu, în fieful meu. Filmarea a fost absolut minunată.

Actori minunați, iar cu George Mihăiță cu care am filmat cel mai mult, a fost ca și cum am avut o întâlnire cu fratele meu mai mare. Din toate punctele de vedere. Cred că cei care au urmărit Groapa vor vedea o față mai altfel a lui Sandu Vlahu, precum și a lui Bebe Măcelaru”, ne-a spus Nicu Mihoc, alias Sandu Vlahu.

Ce se întâmplă în acest episod din Clanul

În acest , lucrurile devin mai încinse ca niciodată. Bebe Măcelaru a aranjat să plece din țară, dar pentru asta are nevoie de un vechi prieten. E vorba chiarde Sandu Vlahu, omul de care va depinde libertatea lui în viitor.

„La mine toate bune: mă caute poliția, nevasta m-a vândut, oamenii m-a trădat. Am luat băiatul și am zis să mă duc unde văz cu ochii”, îi va spune Tătuțu vechiului său prieten. Sandu Vlahu, însă, are principii clare și e reticent în a-l ajuta.

”Ne-am ajutat unul pe altul, ne-am purtat respect unul la altul și vorba a fost vorbă între noi, dar tu știi că drogurile alea eu nu pot să le văd în fața mea”, e replica lui. Bebe Măcelaru însă ajunge să forțeze mâna amicului lui. „Te omor, Vlahule, îți iau suflu, acum, pe loc”, spune el.