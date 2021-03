Carmen Șerban, apariție de milioane la 50 de ani: “Sunt fericită! Plec definitiv din România”

Carmen Șerban a avut o apariție neașteptată, marți, în emisiunea Vorbește Lumea. Vedeta de muzică de petrecere a dezvăluit că are multe planuri pe care urmează să le aplice, în viitorul nu foarte îndepărtat. Totul spre marea surpriză a fanilor ei, care de ceva vreme știau că artista își îndreaptă atenția spre o altă țară, în care urmează să se mute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața de muzică de petrecere împlinește astăzi, 2 martie, 50 de ani, dar mărturisește că nu va sărbători în adevăratul sens al cuvântului. Carmen Șerban plănuiește să marcheze așa cum se cuvine înaintarea în vârstă, dar abia peste câteva zile, în weekend.

Carmen Șerban schimbă prefixul astăzi și a dorit să le împărtășească fanilor, prin intermediul apariției sale de la PRO TV, vestea că va pleca definitiv din România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Carmen Șerban a făcut marele anunț, la 50 de ani, că se mută din România

Carmen Șerban a uimit prin planurile ei, dar și prin apariția pe care a avut-o în acest moment aniversar. Artista a purtat o rochie de culoare roșie, în nuanțele mărțișorului. Telespectatorii au mai putut observa că aceasta și-a menținut silueta și pe perioada lunilor de pandemie, aspect confirmat de ținuta ceva mai mulată. Artista le-a dezvăluit Lorei și a lui Cove că se gândește să dea un “chef de zile mari”, de ziua ei.

Carmen Șerban a fost sfătuită să nu exagereze însă cu numărul invitaților pe care îi va avea pe listă și să respecte regulile impuse de către autorități, pentru a nu avea parte și de neplăceri, așa cum s-a întâmplat în cazul artistului Adrian Minune, dar și a vlogger-ului Selly. Cei doi au fost amendați după ce au petrecut în weekend, totul transformându-se chiar într-un scandal în mediul online.

ADVERTISEMENT

“Vreau să mă mut și la Londra. Am o proprietate acolo. Nu înseamnă că renunț la cântat, pot să cânt de oriunde. Nu lucrez la fabrică, mă urc doar într-un avion, pot să cânt oricum. Dacă plec din țară, îmi voi plăti taxele și acolo, și în România. Mi s-a acceptat rezidența în Anglia, încă din 2013.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vreau să mă mai și plimb, să merg de colo-colo. În ultima vreme am înființat un serviciu artistic și le cânt fanilor mei La mulți ani și fac dedicații.

Sunt fericită la anii mei, nu am pierdut timpul de pomană. Am avut situații din care am învățat multe. Nu îmi lipsește absolut nimic. Eu nu sunt pe tiparul oamenilor, sunt pe propriul tipar, nu mă mărit.”, a povestit Carmen Șerban, la Vorbește Lumea.

ADVERTISEMENT