Carmen Șerban, complet schimbată după lupta cu cancerul. Ce modificări a făcut

Renumita cântăreață este complet schimbată după . Ce modificări a făcut la scurt timp după ce doctorii i-au spus că suferă de această afecțiune. Un medic a fost cel care a îndrumat-o pe calea cea dreaptă a credinței.

Carmen Șerban, transformată radical de când a învins cancerul. Ce a făcut artista

Carmen Șerban este transformată radical de când a învins cancerul și tumora care a fost eliminată fără niciun fel de tratament. Artista a ascultat sfaturile cadrelor medicale, dar a mers și la slujbele de la Biserică.

A reușit să se vindece cu ajutorul credinței într-un an și jumătate de la aflarea veștii neplăcute. Nu se consideră o persoană norocoasă și nu pune accent pe asta, ci mai degrabă simte că a fost binecuvântată de Dumnezeu.

„După niște ani de dezvoltare personală și de vindecare de cancer și accesare a procedeelor de curățare și vindecare a sufletului și a corpului fizic prin credință, pot să spun că am învățat și eu de la alții.

Am învățat că acest cuvânt, noroc, face parte din categoria lucrurilor dobândite nemeritat, prin jocurile de noroc sau așa. Și atunci acestea sunt din spațiul celui cu cornițe.

Deci, noi, ideal ar fi să spunem că am fost binecuvântați, nu că am avut noroc. Nu am talismane. Talismanul meu este în suflet: Dumnezeu. E mereu în mintea mea, în sufletul meu. Așa trăiesc eu acum”, a spus Carmen Șerban pentru revista .

Carmen Șerban, despre vindecarea de cancer

Carmen Șerban recunoaște că nu a fost toată viața o persoană credincioasă, dar a ajuns așa în clipa în care a dat de necazuri și alte probleme. L-a descoperit pe Dumnezeu, deși practica sa a plecat de la zero în această direcție.

O rană care este curată se vindecă mai repede, mai este de părere de muzică de petrecere. Artista susține că o rană murdară și care nu se curăță se aprofundează și devine pe zi ce trece tot mai adâncă.

Ar fi multe de discutat despre acest subiect și nu exclude posibilitatea să apară într-un podcast unde să vorbească pe larg despre lupta cu cancerul. Carmen Șerban este deschisă să discute despre acea perioadă sensibilă.