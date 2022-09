Fosta iubită a lui Fuego se luptă cu cancerul de mai bine de un an: “Am crezut că este ultima fază”

Ana Maria Ciaușu (44 de ani), fosta iubită a lui Fuego (46 de ani), cu care a avut o relație la începutul anilor 2000, suferă de cancer la sân. A fost diagnosticată cu această boală anul trecut și a suferit deja două operații.

Fosta iubită a lui Fuego se luptă cu cancerul de anul trecut

și Ana Maria Ciaușu au fost împreună timp de patru ani, după care au decis să meargă pe drumuri separate.

Fosta iubită a interpretului a ales să intre în politică, iar în prezent este subprefecta județului Olt.

Ana Maria Ciaușu se luptă cu de mai bine de un an. În vara lui 2021, aceasta a suferit o operaţie de mastectomie bilaterală și a început tratamentul imediat după intervenția chirurgicală.

La un an de la prima operație, fosta lui Fuego a suferit o altă intervenție, de data aceasta limfadenectomie axilară dreaptă. Din fericire, ganglionii erau doar inflamați și nu au fost afectați de boală.

“Impactul a venit după intervenţie, dar este impact, pentru că atunci când crezi că ai scăpat şi că aceea a fost cea mai mare problemă a ta, constaţi că este posibil ca acest cancer invaziv să fi afectat şi alte organe.

La aproape un an după mastectomia bilaterală am suferit încă o intervenţie chirurgicală, anume limfadenectomie axilară dreaptă. Am scos 13 ganglioni, care din fericire erau doar inflamaţi, nu au fost invadaţi.

Chiar şi anumiţi medici m-au întrebat de ce nu am operat de la început şi gaglionii, iar răspunsul este – pentru că nu a fost cazul, suspiciunea a fost la început de un cancer zero.”, a declarat Ana Maria Ciaușu pentru .

Ana Maria Ciaușu a fost norocoasă să aibă parte de sprijinul familiei și al apropiaților. Aceștia i-au fost alături încă de când a descoperit boala.

“Am crezut că a văzut ceva acolo şi că este ultima fază”

Totul a început după ce Ana Maria a realizat că are un nodul la sânul drept. Până atunci, aceasta nu a făcut mamografie, dar obișnuia să meargă anual la ecografie la sân.

După ce medicul i-a adus rezultatele mamografiei, subprefecta de Olt a crezut că se află în stadiu terminal, judecând după expresia cadrului medical.

“Faptul că el a reacţionat cumva…, cunoscându-mă şi părându-i rău, probabil, pe mine m-a topit. Am crezut că a văzut ceva acolo şi că este ultima fază.”, a mai povestit Ana Maria pentru sursa citată.

A mers la medicul specialist, care a asigurat-o că se poate vindeca de boală, după care a așteptat trei săptămâni rezultatele biopsiei. Diagnosticul a fost de cancer zero, urând să fie programată la operație în câteva luni.

La câteva săptămâni după operație, cancerul era deja în stadiul II B, lucru care a fost un adevărat șoc pentru Ana Maria Ciaușu.

Încă de la început, Ana Maria Ciaușu a fost hotărâtă să lupte cu boala și să o învingă. Chimioterapia nu a speriat-o și nici nu simte că i-a făcut rău.

Ce spunea Ana Maria Ciaușu despre relația cu Fuego

Nu se știe dacă Fuego a contactat-o pe fosta sa parteneră după ce aceasta a fost diagnosticată cu cancer.

Ana Maria Ciaușu a vorbit despre relația lor la 12 ani de la despărțire. Scopul lor nu a fost să se căsătorească și sunt recunoscători pentru momentele petrecute împreună.

Cei doi s-au despărțit fără scandal, iar pasul acesta a venit natural.

“Când doi oameni decid, de comun acord, să meargă pe drumuri separate și nu au nimic să își reproșeze, ba din contră, să își mulțumească unul altuia pentru lucrurile frumoase trăite împreună, înseamnă că se respectă unul pe altul.

Mai mult, cei din jurul nostru își doreau asta mai mult decât ne-am dorit noi. Scopul relației noastre nu a fost căsătoria.

Pasul ăsta trebuie să vină firesc și nu dintr-o presiune publică sau pentru a intra în rândul lumii.”, spunea Ana Maria Ciaușu, potrivit .