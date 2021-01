Cartofii ar putea să dispară de pe piață. Acuze dure ale fermierilor: „Guvernul ne-a vândut străinilor”

O adevărată panică s-a instalat printre fermierii români care au lansat mai multe acuze dure după ce au observat că pierd teren important din punct de vedere al culturii de cartofi. Culmea, altădată campioni la producția acestei legume, românii au rămas acum cu mult în urma marilor jucători.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concret, putem discuta chiar despre posibilitatea ca una dintre legumele preferate de oameni, și anume cartoful, să dispară de pe piață. Evident, discutăm despre cartoful românesc.

Veștile din domeniul agriculturii sunt unele cât se poate de proaste. De curând, chiar ministrul Adrian Oros a recunoscut că anul trecut a adus un adevărat dezastru pentru culturile de cartofi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Panică printre fermierii români!

Primăvara a venit destul de repede, după o iarnă lipsită de precipitații și a plusat și cu o secetă mare. Au urmat apoi ploi în exces și o nouă rundă de secetă, una care a afectat în mod dramatic culturile de cartofi din România.

Drept pentru care fermierii s-au reorientat din mers. Supărați de faptul că nu sunt deloc susținuți de Guvern, oamenii s-au reprofilat și au investit în alte culturi.

ADVERTISEMENT

Astfel, potrivit datelor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, la doar două decenii distanță, mai exact de la începutul anului 2000 și până în prezent, suprafața cultivată cu cartofi a scăzut dramatic în România.

Vorbim despre o scădere mai ales constantă. În 2019, aveam cu 10% în plus mai multe culturi de cartofi. Fermierii spun că s-au săturat să tragă semnale de alarmă. Oamenii și-au pierdut încrederea în clasa politică, indiferent de culoare ei și se plâng că nu o dată au fost lăsați de izbeliște.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns România să importe cartofi

În tot acest timp, România a devenit un importator serios de cartofi. „Vă dați seama despre ce vorbim? Noi, ca țară, nu reușim să asigurăm consumul, trebuie să luăm de la alții. La ce preț facem asta, de unde vin banii ăștia?

Irigațiile țin de domeniul SF în România. Au pus pe butuci tot ce a făcut Ceaușescu. S-a vândut la fier vechi, au mai rămas niște țevi prin pământ, niște canale de pe care s-au furat și dalele de ciment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În ce să investești prima oară? De unde să mai vină el profitul? S-au dus vremurile când agricultura stătea la mila lui Dumnezeu. Polonezii au înțeles lucrul acesta, italienii, francezii, toți. Românii? Dă, Doamne să plouă. Dar nu prea mult”, a zis Raicu Dinu, fermier din zona Ialomiței, pentru FANATIK.

Ce spun marii jucători de pe piața românească de cartof

Între timp și președintele Federației Naționale a Cartofului, Romulus Oprea, a atras atenția cu privire la declinul accentuat resimțit de fermieri.

ADVERTISEMENT

„Cartoful, cunoscut ca pâinea săracului, își pierde din atractivitate, asistăm la o scădere accentuată a suprafețelor, este o cultură din ce în ce mai puțin rentabilă Lăsat la voia întâmplării după 1990, dacă am plecat de la 275.000 de ha, am ajuns la 174.000, dar înregistrate doar 27.000 la APIA.

În 2007 am intrat în competiție directă cu marii producători de cartofi, cartoful considerat o cultura liberă în Europa nu primește nicio subvenție. Noi am adoptat aceeași politică și am ajuns să avem suprafețe care nu asigură necesarul de consum intern.

ADVERTISEMENT

În comerțul din România, 60% din cantitatea de cartofi este din import. În 2020 am avut ghinionul pandemiei care a afectat grav consumul. Nu ne-am dori ca să avem import de cartofi 100%. Dacă mai lăsăm lucrurile la voia întâmplării, o să fie foarte rău.

În mod sigur consumatorii vor plăti mai mult pentru cartofi. Nu este posibil ca un fermier care cheltuiește 70 de bani pe kg cu toate riscurile să îl vândă la 45 de bani și nici să nu poată pe piața românească din cauza competiției neloiale”, a zis Romulus Oprea la Digi 24.

Cifrele oficiale ale culturilor de cartofi din România

Conform statisticilor oficiale, România a cultivat anul trecut undeva în jurul a 27.000 de hectare de cartof. Producția nu a rupt însă gura târgului. Aceasta a fost de aproximativ 14,44 tone/ha, mult sub media Uniunii Europene.

Ca fapt divers, marii jucători de pe piață au reușit să colecteze 29,44 tone/ha. Producția totală a României s-a ridicat la 2,29 milioane tone. Foarte puțin în comparație cu anul 1985, atunci când cultura cartofului a scris istorie în țara noastră.

Am avut 321.000 ha cultivate, cu o producție totală de 6,6 mil. de tone și un randament de 20,6 tone/ha. De altfel, trebuie spus că în clipa de față, doar cinci județe asigură peste 40% din producția de cartofi.

Vorbim despre Covasna – 10,1%, Suceava – 9,8%, Brașov – 7,3%, Dâmbovița – 7,1% și Harghita – 6%. De asemenea, conform cifrelor oficiale, în Uniunea Europeană, România se situează pe poziția a 3-a, după suprafața cultivată și pe a 7-a, după producția obținută.

România, comparativ cu marii jucători de pe piața cartofului

Cele mai mari suprafețe de cartof cultivate în Uniunea Europeană le au au fără doar și poate polonezii. Aceștia plantează cartofi pe nu mai puțin de 300.740 hectare. Pe locul 2 se află Germania cu 242.500 hectare.

Abia pe locul 3 este România, fiind urmată de Franța, Olanda, Marea Britanie, Belgia și Spania. Se schimbă însă clasamentul dacă ne raportăm la producția obținută.

Germania este pe primul loc cu 10,77 milioane tone, Polonia, treapta a doua cu 8,62 tone, în timp ce Franța întregește podiumul cu 6,95 tone. Urmează Olanda, Marea Britanie, Belgia și într-un final, România cu 2,29.

La fel de prost stăm și la producția medie la hectar: Marea Britanie – 45 t/ha, Germania – 44,42 t/ha, Olanda – 42,88 t/ha, Danemarca – 42,38 t/ha, Franța – 38,88, Belgia – 38,16, Spania – 31,13, Polonia – 28,51, Italia – 28,43 și România – 14,44.

Fermierii români, față în față cu colosul UE

Fermierii spun că există și o explicație pentru acest picaj al culturii de cartofi. Oamenii nu au ezitat și aduc acuze grave Guvernului României. Aceștia spun că politicienii n-au fost interesați ani de zile de agricultură și acum le cer să se alinieze cu țările care au investit constant în domeniu.

„Probabil că nici nu s-a dorit mai mult. Posibil să avem locul nostru în toată afacerea asta. Guvernul ne-a vândut străinilor. Ne-a lăsat să ne descurcăm fiecare cum putem după care aia a fost. Românul nu e deranjat deloc de țara de producție.

Mănâncă usturoi din China, de la mama naiba, că noi nu mai avem și nu mai știm, domne, cum se plantează usturoiul ăsta. Trebuie să învățăm de la alții. Românul mănâncă și cartofi de peste tot din Europa. Ai noștri, Dumnezeu cu mila.

Evident că am putea să susținem tot. Am putea noi să vindem cartofi altora. Dar probabil că e mai bine să cumpărăm”, a zis Zsoltan Cadar, legumicultor din Covasna.

Cum se apără ministerul Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros nu a ezitat o clipă și a precizat că va continua să sprijine toate sectoarele agricole, inclusiv piața cartofului, dar a atras atenția că este nevoie și de o educare a consumatorului.

Concret, acesta trebuie să învețe să aleagă produsele românești atunci când merge la cumpărături în detrimentul celorlalte. De asemenea, Oros a explicat că trebuie încurajată piața locală și că legislația urmărește avantajarea produselor românești atunci când sunt achiziții publice pentru instituții, precum și punerea micului producător român pe picior de egalitate cu marele comerciant, indiferent de numele lui.