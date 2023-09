Cârțu, necruțător cu Reghecampf și vedetele U Craiova după 0-3 cu FCSB: “Inadmisibil! Toți au fost nepregătiți”

Sorin Cârțu a avut o analiză dură la finalul partidei FCSB – Universitatea Craiova 3-0. Olaru a reușit o dublă, iar Radunovic și-a trecut în cont primul său gol al acestui sezon. În urma acestui rezultat, oltenii au căzut pe locul 4 în Liga I.

Universitatea Craiova a venit nepregătită la București

“La ce am văzut la partida asta este mai grav decât ce am văzut la partida cu Farul. Mi s-a părut un joc în care, indiferent că vorbim de jucători sau de antrenor, au venit nepregătiți. Un joc tratat cu superficialitate, toată lumea a avut zero pregătire. La o partidă de asemenea factură nu poate să ți se întâmple ce ți s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă ai primit un gol, meciul acesta trebuia să meargă pe alte coordonate și nici decum să primești al doilea gol, iar până la pauză pe al treilea. Dacă vorbești despre această partidă nu poți să analizezi decât prima repriză. Să vii cu un alibi că în a 2-a repriză am încercat, am echilibrat, sau că posesia a fost mai bună.

Nu își are rostul. Era clar că FCSB în repriza secundă s-a concentrat pe conservarea rezultatului. Tot ce a arătat în repriza a 2-a Universitatea, șuturi încadrate peste poartă, decizii, practic din 70% posesie au avut un singur șut pe poartă. Apropo, ca să trec și la alte considerente, mi-a plăcut cum a intrat în joc Houri și Danciu, dacă e să căutăm ceva pozitiv pentru Universitatea”, a declarat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

. Pe lângă cele trei goluri încasate, oltenii au stat prost și la capitolul disciplină Nu mai puțin de 7 cartonașe galbene au văzut elevii lui Reghecampf într-un meci în care nu au reușit să se apropie de poarta lui Târnovanu.

Oltenii au stat slab din punct de vedere tactic

“În rest au fost total nepregătiți. Mi se pare deficitară total ce înseamnă principiile dezvoltării jocului. Nu poți să dezvolți jocul cu pasă de la Bancu către un atacant care vine la jumătatea terenului, cazul lui Mitriță. Și acesta să nu fie acoperită de eventuala intervenție sau greșeală, pentru că e posibil ca adversarul să intercepteze.

ADVERTISEMENT

Și atunci ce faci? Planul B pe care îl are echipa într-o situație în care se pierde mingea, este inadmisibil ca Screciu să fie pe aceeași linie cu Mitriță în momentul în care primește balonul. În momentul în care s-a dat pasa spre Mitriță, tu să deschizi un unghi cu o eventuală pasare în spate.

Nu poți să te apuci să faci devieri, cu cine, cu mijlocașul defensiv. Este absurd, se poate întâmpla pe la Barcelona sau PSG, dar ei stăpânesc procedeele. Într-o situație cum e Universitatea Craiova, tu, Screciu, te retragi, acoperi zona centrală și oferi posibilitatea de a pasa în spate”, a punctat Sorin Cârțu.

FANATIK SUPERLIGA în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30. Premiera are loc de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

ADVERTISEMENT