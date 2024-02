Casa Iubirii live, cum să vezi imagini în direct. Ce se întâmplă cu emisiunea fenomen de la Kanal D și cine a fost eliminat

Casa Iubirii live, cum să vezi imagini din timpul show-ului.„Casa iubirii”, reality show-ul de la Kanal D, și-a deschis porțile în primăvara lui 2022. Emisiunea a fost prezentată de la bun început de Andreea Mantea. Pentru ca show-ul să fie cu adevărat special și pe placul telespectatorilor, echipa de producție a ridicat de la zero o locuință modernă pentru concurenții care au fost aleși pentru a participa la această emisiune matrimonială. Încă de la debut, show-ul a avut mare succes, așa că mulți se întreabă cum pot vedea Casa Iubirii Live. Vă prezentăm toate informațiile în materialul următor!

Casa Iubirii azi, live. Cum să vezi imagini

a debutat pe 15 ianuarie 2024, atunci când telespectatorii i-au cunoscut pe noii concurenți care au pășit în casă, pentru a-și găsi sufletul pereche.

„Sunt emoţionată şi fericită să fiu implicată în această emisiune care se anunţă a fi una foarte frumoasă, Casa iubirii, şi sunt convinsă că dumneavoastră, toti cei de acasă, veţi fi bucuroşi să descoperiţi nişte oameni curaţi sufleteşte, care se vor afla lângă mine dintr-un motiv firesc şi atât de important: să-şi găsească dragostea.

Vom rescrie modalitatea de a face reality show, veţi avea parte de o experienţă cu totul nouă şi foarte placută, în faţa micilor ecrane. Sunt nerăbdătoare să trăiesc emoţiile uriaşe la unison cu concurenţii, iar pe dumneavoastră vă invit sa fiţi cu ochii pe noi în această nouă călătorie”, declara Andreea Mantea despre show-ul de la Kanal D.

Casa în care locuiesc concurenții a fost construită de la zero și se întinde pe o suprafață de 1000 de metri pătrați. În plus, participanții se pot bucura de o piscină interioară încălzită, două grădini interioare imense, dar și de numeroase spații de relaxare.

Casa Iubirii live poate fi urmărită atât la tv, cât și pe Kanal D online. Cei care nu reușesc să vizioneze show-ul matrimonial pe micile ecrane, de luni până vineri între orele 10:00 și 12:00 și 17:00 și 19:00 și sâmbătă și duminică între 16:00-18:00 și între 19:00-20:00, o pot face și pe internet.

Așadar, show-ul matrimonial poate fi urmărit și Live Stream Online, pe kanald.ro, accesând adresa Acest link poate fi accesat de orice dispozitiv cu conectare la internet (telefon mobil, tabletă, PC, laptop).

Cine sunt concurenții de la Casa Iubirii, sezonul 3

. De precizat că Julia, Larisa, Cosmin și Patrick sunt concurenți din sezonul trecut. De data aceasta, cei patru speră că își vor găsi marea iubire în sezonul 3 Casa Iubirii. Dar iată cine sunt toți concureșii de Casa Iubirii, sezonul 3.

Aleyna are 23 de ani și este din București. Virginia are 24 de ani și s-a născut în Craiova. Bianca, 25 de ani, a lucrat în străinătate, dar s-a reîntors în România. Daniela, 23 de ani din Iași, este o altă tânără concurentă la Casa Iubirii. Ștefania, la doar 19 ani, vine din Padova și speră să-și găsească sufletul pereche în Casa Iubirii.

Robi are 27 de ani și este originar din București. Robert vine din Bistrița-Năsăud și are 23 de ani. Bogdan are 23 de ani și a venit din Constanța pentru a-și găsi jumătatea.

Ștefan are 22 de ani și vine din Bragadiru. Și Laurențiu, în vârstă de 33 de ani, speră să-și găsească sufletul-pereche.

Cine a câștigat Casa Iubirii, sezonul 2

Sezonul 2 Casa Iubirii s-a încheiat pe 14 ianuarie 2024. Într-o gală absolut memorabilă, doi concurenți au fost desemnați câștigători, după ce au fost votați de public. Mihaela și Radu au câștigat Casa Iubirii, sezonul 2. Fiecare a plecat acasă cu 75.000 de lei.

„Mi s-a împlinit visul! Vă mulțumesc din suflet! Sunt atât de fericită! Mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că El lucrează prin oameni, mulțumesc familiei mele, prietenilor mei și susținătorilor pentru că m-au votat și au crezut în mine. Aici, în competiția asta, am fost eu reală, acea fată de la țară. Sunt foarte fericită și acum nu mai pot decât să plâng de fericire”, declara Mihaela, după primirea trofeului.

„Casa iubirii e mai mult decât un show, e emoție pură, iar duminică vom ajunge la apogeul ei, pentru că e ziua în care vom afla cine sunt cei doi concurenți care v-au impresionat, care au fost cei mai iubiți de către public.

Desigur, vor fi doar doi câștigători, o fată și un băiat, dar consider că toți concurenții au câștigat ceva, o experiență foarte frumoasă, pe care nu o vor uita niciodată, o bucată de viață pe care și-au trăit-o autentic, cu generozitate, sub ochii publicului. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă invităm să o faceți în continuare”, spunea Andreea Mantea, la vremea respectivă, înainte de a desemna câștigătorii sezonului 2 Casa Iubirii.