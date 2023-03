Cât a ajuns să coste un kilogram de ceapă în România. Ministrul Agriculturii a rămas și el șocat: ”Le-am spus că nu e în regulă”

După declanșarea războiului din Ucraina, care durează de mai bine de un an de zile, prețurile au scăpat de sub control și nu doar în România ci și în alte orașe din Europa. După ce am văzut o scumpire record la carburanți acum câteva luni, prețul alimentelor de bază, dar și cel al legumelor ori al fructelor a ajuns la valori record.

Ce spune ministrul Agriculturii despre prețurile legumelor din piețe

Se pare însă că acesta nu a știu la ce să se aștepte în continuare. Sunt români care au ridicat prețurile și mai mult în ultima perioadă, având în vedere inflația care face ravagii.

Iar asta a putut observa și ministrul Agriculturii, care a decis să efectueze o vizită în piețele din România și a avut un adevărat șoc. Printre prețurile care au crescut se numără cele la zahăr, ulei, dar și lapte. Nimeni nu avea însă să știe că și ceapa devine mai scumpă odată cu inflația.

Deși unii români se gândeau că prețurile mari la legume se regăsesc doar în unele supermarketuri, se pare că nici în piață nu sunt mai accesibile. Petre Daea a tras și el un semnal de alarmă după vizita efectuată, dat fiind faptul că întreaga populație trece printr-o perioadă dificilă, iar prețurile continuă să crească.

Ministrul Agriculturii susține că a efectuat o vizită la o piață și că le-a spus producătorilor că prețurile nu sunt în regulă. Mai exact, acesta a plătit nu mai puțin de șapte lei pentru un kilogram de ceapă, asta în condițiile în care există un preț mare pe piața internațională.

Reacția lui Petre Daea după ce a văzut prețul la ceapă

”Am fost azi dimineaţă în piaţă la Iaşi, am cumpărat ceapă verde. Ceapă uscată am luat ieri de la Botoşani. Le-am spus producătorilor că nu e în regulă să dai cu şapte lei kilogramul de ceapă, doar pentru că există un preţ mare pe piaţa internațională.”, a declarat Petre Daea, potrivit botoșaninews.ro.

După ce a văzut prețurile de la tarabele din piață, ministrul speră ca situația să nu devină din ce în ce mai gravă. Petre Daea știe că și fermierii își doresc să câștige după ce își vând produsele, însă trebuie înțeleși și oamenii de rând care nu mai au suficienți bani în buzunare.

De asemenea, ministrul Agriculturii a mai adăugat că ce se întâmplă acum în România nu este neapărat o criză, ci mai degrabă este vorba despre o atitudine temporară. El mai menționează și că speră ca lucrurile să revină la normal cât de curând.

”Nu este o criză, ci o atitudine temporară pe care au luat-o cei ce vând acest produs. Sper să se liniștească”, a mai spus el. , nu doar cel pentru un singur kilogram de ceapă.