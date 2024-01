Cât câștigă un soldat român care luptă în Ucraina. Ce criterii trebuie să îndeplinească cei care intră în război

Cât câștigă un soldat român care luptă în Ucraina și de ce au ales aceștia să se implice în război. Informațiile au fost dezvăluite de comandantul operațional al Romanian Battle Group „Getica” aflat pe linia ucraineană a frontului.

Cât câștigă un soldat român care luptă în Ucraina

Într-un interviu pentru publicația , reprezentanții Romanian Battlegroup Getica au spus cum a apărut acest grup, care a adunat români combatanți prezenți deja în unități militare ale Kievului. Totul a început pe Facebook, acolo unde a fost creată o pagină.

Membrii Getica au fost surprinși să afle că sunt sprijiniți în număr mare de români. Unii dintre ei și-au exprimat dorința de a lupta alături de Ucraina împotriva rușilor. Au dezvăluit cum sunt selectați românii care vor să intre în Getica și să lupte în război.

De obicei, sunt primite doar persoane cu experiență militară. Excepție fac cei care lucrează în domeniul IT, electronică și comunicații. „După lansarea paginii, am primit cereri din partea unor conaționali de a se alătura grupului. Am decis să extindem echipa.

Primim doar persoane care au experiență militară. Facem excepție de la această regulă doar cu persoane care au cunoștințe în domenii care ne ajută să luptăm mai eficient, în special domeniul IT, electronică și comunicații. Toți cei ce se alătură, inclusiv cei cu o oarecare experiență militară, urmează un curs de instruire tactică înainte de a intra în luptă”, dezvăluie Getica.

„Nu suntem aici pentru bani”

În ceea ce privește partea financiară, luptătorii Getica spun că ei nu ajută Ucraina pentru bani. Prin urmare, în cele mai multe cazuri, sumele primite sunt mai mici decât veniturile pe care le-ar putea obține în România. Acestea încep de la câteva sute de ore până la 3.000 de euro.

„Plata se face în funcție de nivelul de implicare în conflict și variază între câteva sute și un maxim în jur de 3.000 de euro, pentru implicare continuă în linia întâi.

S-a întâmplat ca unii luptători internaționali să nu apuce plata primului salariu. Am spus-o și o mai repetăm o dată: nici unul dintre noi nu suntem aici pentru bani”, au declarat luptătorii Getica, pentru defapt.ro.

Până în prezent, un soldat român a murit în războiul din Ucraina. Este vorba despre . El s-a înrolat în armata ucraineană în 2022,