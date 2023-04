Cât costă o casă în insula Thassos. Oferta e de nerefuzat. Suma nu e deloc mare și ai putea să îți deschizi și o afacere

Din ce în ce mai mulți români aleg insula Thassos când vine vorba de vacanța de vară. Prețurile sunt accesibile, atât la cazare, cât și la transport. De asemenea, peisajele, plajele, dar și atracție turistice nu se pot compara cu nimic altceva din Europa.

Cât costă o casă în insula Thassos

Poate mulți v-ați gândit însă să vă achiziționați și o locuință acolo, însă v-a fost teamă de prețuri. Aflați că o casă individuală pe insula Thassos nu este deloc scumpă. Este chiar mai ieftină decât un apartament în București și are și dotări pe măsură.

Pe site-ul spitogatos.gr am găsit un anunț care poate să trezească interesul multor români. O casă în insula Thassos se vinde la un preț cât se poate de accesibil și oferă și oportunitatea de afacere. Casa este mobilată complet și de asemenea, are și un stil aparte.

Să aflăm în primul rând dotările ei, iar mai apoi prețul. Casa scoasă la vânzare în și are o suprafață de 75mp. De asemenea, aceasta este construită pe un teren de 111,12 mp în Mikro Prinos.

Conform anunțului publicat pe site-ul , casa principală de 37,25 mp are o cameră de zi, o baie și o mansardă de 13,82 mp pentru un dormitor. În spațiul deschis al casei există un baldachin de 6,72 mp care acoperă balconul.

Prețul pentru un pentru pătrat în Grecia

De asemenea, sub apartament se află o magazie de 11,48 mp. Casa nu are însă aer condiționat. În același timp nu are nici ascensor și nici o ușă securizată, după cum se arată în anunț. Cel care o va achiziționa mai trebuie să știe și că va fi nevoit să facă alimentarea la energie electrică.

”Pardoselile sunt acoperite cu gresie, iar cadrele sunt din lemn. În spate există o grădină. Casa are nevoie de renovare parțială și nu există alimentare cu energie electrică.”, se arată în anunț.

Și totuși cât costă o astfel de casă pe insula Thassos? Având în vedere toate cele enumerate anterior, avantaje, dar și dezavantaje, prețul pentru un metru pătrat este de 667 de euro. Astfel, casa care poate fi visul oricărui român se vinde cu 50.000 de euro.

Dacă ar fi să facem o comparație cu prețurile din marile orașe din România pentru proprietăți imobiliare, tarifele percepute în Grecia sunt la jumătate de preț. Mai exact, . În Grecia pe de altă parte poți să închiriezi casa, iar în acest mod îți deschizi și o afacere.

Adevărul este că n-ar suna rău deloc să punctezi atât la capitolul închirieri pentru vacanță cu prețuri convenabile, dar nici la oferte speciale sau pachete promoționale. Unele la care vei fi nevoit să apelezi având în vedere că ești nou în antreprenoriat, într-un domeniu în creștere, turism.

Așadar, căutați în buget, stați de vorbă cu întreaga familie pentru că nu este vorba despre o investiție ușoară. Oportunități de afaceri vor mai fi, dar fiți sinceri, nu ca aceasta. Vorbim despre atracții turistice, despre avantaje uriașe, proprietate cu vedere la mare cu condiții de plată bune.

Dacă discutați direct cu proprietarul mai mult ca sigur găsiți și flexibilitate în plată, grecii acceptă. Vedeți și dacă sunt spații de parcare incluse sau în apropiere, cercetați plaja, gastronomia locală, ce alte afaceri sunt în jurul dumneavoastră. Și nu uitați să vă distrați grecește.