Cât costă să faci paștele în Grecia, pe insula Thassos. Prețurile sunt de 100 de ori mai ieftine față de cele din Poiana Brașov, Maramureș sau Bucovina. Cazări spectaculoase, masă tradițională și o petrecere ca-n povești

În ultimii ani locul este unul dintre cele mai îndrăgite de oameni și nu este de mirare că este la mare căutare de Învierea Domnului. Specialiștii din turism promit un sejur de neuitat pentru care nu trebuie să faci cheltuieli majore.

O singură noapte de cazare pleacă de la 30 de euro de persoană și poate crește în funcție de cât de aproape este hotelul de mare. Spre exemplu, pe booking.ro, o noapte de cazare, într-o vilă situată la 10 kilometri de centru este 35 de euro.

Cei care doresc să închirieze o locuință întreagă în insula Thassos din Grecia, pentru o casă de vacanță spectaculoasă, trebuie să scoată din buzunar peste 200 de euro. Casa are două camere spațioase și o terasă impresionantă.

De asemenea, turiștii trebuie să știe că aceste costuri pot fluctua având în vedere că este o sărbătoare importantă pentru creștini. Foarte mulți români aleg să plece din țară de Paște pentru amintiri de neuitat. Prețurile pot crește mai mult până în sezonul estival.

Ce conține masa de Paște, în Grecia

Masa tradițională de , în insula Thassos din Grecia, este foarte bogată. Aceasta include preparate culinare pentru toate gusturile, începând de la ouă roșii și miel la cuptor până la mix grill (frigărui, friptură de porc și cârnați).

În plus, turiștii se vor mai delecta cu chiftele în sos de roșii (smyrneika), calamar cu orez, cartofi la cuptor cu lămâie, oregano și muștar, orez și legume la abur, legume la grătar, paste Bolognese sau supă tradițională de Paște (magiritsa).

De asemenea, nu va lipsi celebra salată grecească, precum și altele la fel de delicioase, precum: salată cu ton, salată cu paste, coleslaw, salată de legume fierte, tzatziki, salată de vinete și o mare varietate de dulciuri locale și fructe de sezon.

Thassos, insula grecească adorată de români

Thassos este o insulă grecească adorată de românii care ajung în acest loc atât vara, cât și în alte perioade din an. Autoritățile cunosc acest aspect și pregătesc an de an surprize interesante pentru turiștii care vor să descopere regiunea.

Primarul localității, Kyriakidis Eleftherios, spunea în urmă cu 2 ani că românii reprezintă mai mult de jumătate dintre turiști, aproximativ 60%. Restul de 40% vin din Serbia, Marea Britanie, Germania, Belgia și Italia.

„Sunt atât de mulți români, încât nu putem da o cifră exactă a acestora. Sperăm ca în acest an să vină și mai mulți. Dar românii reprezintă marea majoritate a turiștilor care vin aici în vacanță.

În fiecare an ne dorim să fim mai buni. Iar ca autorități, vrem ca insula să fie și mai frumoasă pentru turiști, iar drumurile și porturile mai bune. Pregătim investiții”, a declarat în 2022 Kyriakidis Eleftherios pentru .