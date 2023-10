Cât costă să mănânci jeleuri cu prosecco și aur din cofetăria Danei Nălbaru. Fosta artistă de la Hi-Q s-a pocăit și a dat lovitura în afaceri

Dana Nălbaru s-a retras din muzică și s-a pocăit, dar asta nu înseamnă că nu mai are succes. Fosta solistă de la Hi-Q a intrat în afaceri, iar ducliurile pe care le produce în cofetăria sa se vând cu bani grei.

Cât costă produsele din cofetăria Danei Nălbaru. Are jeleuri cu prosecco și foiță de aur

Dana Nălbaru s-a retras din muzică, iar în ultimii a dispărut din lumina reflectoarelor. Recent, iar acum prioritățile tale sunt cu totul altele față de cele pe care le avea în trecut.

ADVERTISEMENT

pe care și-a format-o alături de Dragoș Bucur, dar a intrat și în lumea afacerilor, unde fosta solistă a formației Hi-Q se bucură acum de un mare succes.

Dana Nălbaru și-a deschis un business cu de lux. Produce într-un laborator propriu bomboane cu foiță de aur comestibil și prosecco, care îi aduc bani frumoși. Totuși, prețurile reflectă calitatea.

ADVERTISEMENT

Gold Prosecco Bears’, jeleurile cu prosecco și aur comestibil de 24 K, costă pe site-ul oficial al afacerii 49 de lei, iar cutia are 85 de grame. Totodată, o cutie de 90 de grame de bomboane fine se vinde cu 29 de lei, iar prețul pentru 200 de grame este de 59 de lei, conform .

„Pe mine mă cheamă Daniela Alina, așa că am numit prăjiturelele Daline, sunt făcute în laboratorul nostru. Cineva se mira că ‘aia de la Hi-Q face reclamă’ unor prăjiturele. Normal, doar sunt ale mele și mă mândresc cu ele, deoarece sunt foarte bune. Rezultatul este pe măsura muncii depuse timp de șase luni pentru definitivarea gustului și a texturii.

ADVERTISEMENT

După renunțarea la cariera muzicală am ales să mă ocup de educația copiilor noștri și sunt foarte mândră de felul în care ei s-au format. În ultimul an, însă, datorită faptului că ei au crescut și nu mai e necesar să le fiu alături în permanență m-am concentrat pe realizarea unor proiecte deosebite, în care am investit foarte mult suflet și pasiune”, a explicat Dana Nălbaru pe Instagram.

Vedeta are și torturi

Totodată, în cofetăria Danei Nălbaru se găsesc și torturi. Iar sortimentele sunt unele diferite de cele care se găsesc în mod obișnuit pe piață. Printre cele mai apreciate și creative dintre preparate se numără tortul Rubik, cu care fosta artistă l-a și postat în mediul online.

ADVERTISEMENT

„Torturile se bucură deja de succes în rândul iubitorilor de dulciuri fine, acum a venit rândul să prezint consumatorilor de bomboane acest concept nou în România, de dulciuri pentru adulți, care a luat naștere în urma călătoriilor noastre prin lume”, a dezvăluit Dana Nălbaru la deschiderea afacerii.