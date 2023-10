Cât costă să mănânci un șnițel cu cartofi și brânză la restaurantul lui Dani Oțil. Mihai Bobonete din Las Fierbinți: ”Am crezut că am spart ceva. Foarte urât m-am simțit”

Dani Oțil, pe lângă rolul de prezentator TV, este și proprietarul unui restaurant destul de popular în Capitală, cu o gamă largă de produse alimentare. Meniurile nu au prețuri de ocolit cu vederea. Cât costă, de exemplu, să mănânci un șnițel cu cartofi și brânză și ce a mărturisit actorul Mihai Bobonete despre experiența din locație?

Cât trebuie să scoți din portofel pentru un șnițel cu cartofi și brânză în restaurantul lui Dani Oțil

Paste, pizza, burgeri, fructe de mare, ciorbe, deserturi, piure de cartofi, șnițele sau cartofi cu brânză sunt printre preparatele pe care le găsești în restaurantul lui Dani Oțil. Prețurile pornesc de la 20 de lei și pot depăși cu ușurință 100 de lei dacă dorești un meniu mai diversificat.

De exemplu, dacă optezi pentru o budincă Chia, un French Toast și Turkish Eggs va trebui să achiți o sumă totală de 120 de lei. Alte produse, puțin mai sofisticate, precum Avocado Eggs, au din start un preț ridicat în raport cu scumpirile actuale, 68 de lei.

Vei depăși suma de 50 de lei. În cadrul propriului podcast, actorul Mihai Bobonete a mărturisit ce experiență, legată de prețuri, a avut ”I-am (lui Dani Oțil, n.r) zis că nu mai vin!”, a mai detaliat comediantul.

Cât a plătit Mihai Bobonete în restaurantul lui Dani Oțil

În urmă cu doi ani, Mihai Bobonete a rememorat clipa când a mâncat pentru prima oară în restaurantul lui Dani Oțil. Experiența nu a fost una plăcută, căci la final s-a trezit cu o notă de plată de 1500 de lei.

”M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin.

Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a declarat Mihai Bobonete în podcastul său, de pe youtube, relatând experiențe amuzante alături de Dani Oțil și de Răzvan Simion, cu care se înțelege foarte bine.

”Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei (soția lui Mihai Bobonete, n.r): «Eu cred că „Neața cu Răzvan și Dani” rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă.”, a mai completat Mihai Bobonete.

Dani Oțil este unul dintre cei mai vechi și de succes prezentatori de divertisment, din țară. De 15 ani moderează, alături de Răzvan Simion, emisiunea care le poartă numele ”Neatza cu Răzvan și Dani”. În plan personal, este căsătorit de doi ani cu Gabriela Prisăcariu, care i-a oferit un fiu.