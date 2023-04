Cât costă un burger de vită la restaurantul lui Dani Oțil. Prețul nu e pentru toate buzunarele

Cât costă un burger de vită la restaurantul lui Dani Oțil. Prețul nu este deloc unul mic și în niciun caz nu este pentru toate buzunarele.

Cât costă un burger de vită la restaurantul lui Dani Oțil din București

Prezentatorul de la Neatza ia un preț mare pentru burgerul său cu vită, pe care nu oricine și l-ar permite. O porție, alături de cartofi prăjiți, este 48 de lei.

Suma nu este deloc una mică, având în vedere că un kilogram de carne de vită este în jur de 35-40 de lei. Porția de carne servită la este de circa 200-300 de grame.

Dar burgerul cu vită nu este nici pe departe cel mai scump preparat de la Dani Oțil de la restaurant. Cel mai scump fel de mâncare este vrăbioara Argentina cu legume la grill, care costă 95 de lei.

La supermarket, o vrăbioară din Argentina de 300 de grame este circa 65 de lei. Un alt fel de mâncare scump de la restaurantul lui Dani Oțil este caracatița cu cartofi dulci. O porție costă 78 de lei.

Tonul la grill cu orez în stil thailandez este și el unul dintre cele mai scumpe preparate. Acesta costă 68 de lei la restaurantul deținut de Dani Oțil în București.

Mihai Bobonete, stupefiat de cât a plătit la restaurantul lui Dani Oțil

La fel ca alte vedete, și Acesta s-a plâns de prețurile mari ale prezentatorului.

Comediantul a spus că a avut de plată o notă de 1.500 de lei și a crezut că este greșită. El a glumit că a crezut că a spart farfurii sau sticle și de aceea trebuie să plătească atât.

„M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota.

Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete.